Skillful AI (SKAI)-prisforutsigelse (USD)

Få Skillful AI prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SKAI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Skillful AI % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Skillful AI-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Skillful AI (SKAI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Skillful AI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001990 i 2025. Skillful AI (SKAI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Skillful AI potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002090 i 2026. Skillful AI (SKAI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SKAI for 2027 $ 0.002194 med en 10.25% vekstrate. Skillful AI (SKAI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SKAI for 2028 $ 0.002304 med en 15.76% vekstrate. Skillful AI (SKAI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SKAI for 2029 $ 0.002419 med en 21.55% vekstrate. Skillful AI (SKAI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SKAI for 2030 $ 0.002540 med en 27.63% vekstrate. Skillful AI (SKAI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Skillful AI potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004138. Skillful AI (SKAI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Skillful AI potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006741. År Pris Vekst 2025 $ 0.001990 0.00%

2026 $ 0.002090 5.00%

2027 $ 0.002194 10.25%

2028 $ 0.002304 15.76%

2029 $ 0.002419 21.55%

2030 $ 0.002540 27.63%

2031 $ 0.002667 34.01%

2032 $ 0.002801 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.002941 47.75%

2034 $ 0.003088 55.13%

2035 $ 0.003242 62.89%

2036 $ 0.003404 71.03%

2037 $ 0.003575 79.59%

2038 $ 0.003753 88.56%

2039 $ 0.003941 97.99%

2040 $ 0.004138 107.89% Vis mer Kortsiktig Skillful AI-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001990 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001991 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001992 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001998 0.41% Skillful AI (SKAI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SKAI September 21, 2025(I dag) er $0.001990 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Skillful AI (SKAI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SKAI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001991 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Skillful AI (SKAI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SKAI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001992 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Skillful AI (SKAI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SKAI $0.001998 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Skillful AI prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 225.70K$ 225.70K $ 225.70K Opplagsforsyning 113.37M 113.37M 113.37M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SKAI-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SKAI en sirkulerende forsyning på 113.37M og total markedsverdi på $ 225.70K. Se SKAI livepris

Skillful AI Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Skillful AI direktepris, er gjeldende pris for Skillful AI 0.001990USD. Den sirkulerende forsyningen av Skillful AI(SKAI) er 113.37M SKAI , som gir den en markedsverdi på $225,699 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.00% $ 0 $ 0.002003 $ 0.001948

7 dager 3.28% $ 0.000065 $ 0.002004 $ 0.001922

30 dager 2.39% $ 0.000047 $ 0.002004 $ 0.001922 24-timers ytelse De siste 24 timene har Skillful AI vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 2.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Skillful AI handlet på en topp på $0.002004 og en bunn på $0.001922 . Det så en prisendring på 3.28% . Denne nylige trenden viser potensialet til SKAI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Skillful AI opplevd en 2.39% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000047 av dens verdi. Dette indikerer at SKAI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Skillful AI (SKAI) prisforutsigelsesmodul? Skillful AI-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SKAI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Skillful AI det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SKAI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Skillful AI. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SKAI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SKAI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Skillful AI.

Hvorfor er SKAI-prisforutsigelse viktig?

SKAI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

