Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Sevilla Fan Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Sevilla Fan Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Sevilla Fan Token (SEVILLA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Sevilla Fan Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.174001 i 2025. Sevilla Fan Token (SEVILLA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Sevilla Fan Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.182701 i 2026. Sevilla Fan Token (SEVILLA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SEVILLA for 2027 $ 0.191836 med en 10.25% vekstrate. Sevilla Fan Token (SEVILLA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SEVILLA for 2028 $ 0.201427 med en 15.76% vekstrate. Sevilla Fan Token (SEVILLA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SEVILLA for 2029 $ 0.211499 med en 21.55% vekstrate. Sevilla Fan Token (SEVILLA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SEVILLA for 2030 $ 0.222074 med en 27.63% vekstrate. Sevilla Fan Token (SEVILLA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Sevilla Fan Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.361735. Sevilla Fan Token (SEVILLA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Sevilla Fan Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.589229. År Pris Vekst 2025 $ 0.174001 0.00%

2026 $ 0.182701 5.00%

2027 $ 0.191836 10.25%

2028 $ 0.201427 15.76%

2029 $ 0.211499 21.55%

2030 $ 0.222074 27.63%

2031 $ 0.233177 34.01%

2032 $ 0.244836 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.257078 47.75%

2034 $ 0.269932 55.13%

2035 $ 0.283429 62.89%

2036 $ 0.297600 71.03%

2037 $ 0.312480 79.59%

2038 $ 0.328104 88.56%

2039 $ 0.344510 97.99%

2040 $ 0.361735 107.89% Vis mer Kortsiktig Sevilla Fan Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.174001 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.174024 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.174167 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.174716 0.41% Sevilla Fan Token (SEVILLA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SEVILLA September 21, 2025(I dag) er $0.174001 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Sevilla Fan Token (SEVILLA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SEVILLA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.174024 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Sevilla Fan Token (SEVILLA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SEVILLA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.174167 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Sevilla Fan Token (SEVILLA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SEVILLA $0.174716 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Sevilla Fan Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 765.57K$ 765.57K $ 765.57K Opplagsforsyning 4.40M 4.40M 4.40M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SEVILLA-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SEVILLA en sirkulerende forsyning på 4.40M og total markedsverdi på $ 765.57K. Se SEVILLA livepris

Sevilla Fan Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Sevilla Fan Token direktepris, er gjeldende pris for Sevilla Fan Token 0.174001USD. Den sirkulerende forsyningen av Sevilla Fan Token(SEVILLA) er 4.40M SEVILLA , som gir den en markedsverdi på $765,574 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.16% $ 0.000269 $ 0.175447 $ 0.171459

7 dager -2.42% $ -0.004223 $ 0.186677 $ 0.170069

30 dager -5.78% $ -0.010070 $ 0.186677 $ 0.170069 24-timers ytelse De siste 24 timene har Sevilla Fan Token vist en prisbevegelse på $0.000269 , noe som gjenspeiler en 0.16% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Sevilla Fan Token handlet på en topp på $0.186677 og en bunn på $0.170069 . Det så en prisendring på -2.42% . Denne nylige trenden viser potensialet til SEVILLA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Sevilla Fan Token opplevd en -5.78% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.010070 av dens verdi. Dette indikerer at SEVILLA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Sevilla Fan Token (SEVILLA) prisforutsigelsesmodul? Sevilla Fan Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SEVILLA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Sevilla Fan Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SEVILLA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Sevilla Fan Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SEVILLA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SEVILLA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Sevilla Fan Token.

Hvorfor er SEVILLA-prisforutsigelse viktig?

SEVILLA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SEVILLA nå? I følge dine forutsigelser vil SEVILLA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SEVILLA neste måned? I følge Sevilla Fan Token (SEVILLA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SEVILLA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SEVILLA koste i 2026? Prisen på 1 Sevilla Fan Token (SEVILLA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SEVILLA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SEVILLA i 2027? Sevilla Fan Token (SEVILLA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SEVILLA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SEVILLA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Sevilla Fan Token (SEVILLA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SEVILLA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Sevilla Fan Token (SEVILLA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SEVILLA koste i 2030? Prisen på 1 Sevilla Fan Token (SEVILLA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SEVILLA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SEVILLA i 2040? Sevilla Fan Token (SEVILLA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SEVILLA innen 2040. Registrer deg nå