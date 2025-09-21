Samurai Starter (SAM)-prisforutsigelse (USD)

Få Samurai Starter prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SAM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp SAM

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Samurai Starter % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Samurai Starter-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Samurai Starter (SAM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Samurai Starter potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002031 i 2025. Samurai Starter (SAM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Samurai Starter potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002133 i 2026. Samurai Starter (SAM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SAM for 2027 $ 0.002240 med en 10.25% vekstrate. Samurai Starter (SAM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SAM for 2028 $ 0.002352 med en 15.76% vekstrate. Samurai Starter (SAM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SAM for 2029 $ 0.002469 med en 21.55% vekstrate. Samurai Starter (SAM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SAM for 2030 $ 0.002593 med en 27.63% vekstrate. Samurai Starter (SAM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Samurai Starter potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004224. Samurai Starter (SAM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Samurai Starter potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006880. År Pris Vekst 2025 $ 0.002031 0.00%

2026 $ 0.002133 5.00%

2027 $ 0.002240 10.25%

2028 $ 0.002352 15.76%

2029 $ 0.002469 21.55%

2030 $ 0.002593 27.63%

2031 $ 0.002723 34.01%

2032 $ 0.002859 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.003002 47.75%

2034 $ 0.003152 55.13%

2035 $ 0.003309 62.89%

2036 $ 0.003475 71.03%

2037 $ 0.003649 79.59%

2038 $ 0.003831 88.56%

2039 $ 0.004023 97.99%

2040 $ 0.004224 107.89% Vis mer Kortsiktig Samurai Starter-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.002031 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.002032 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.002033 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.002040 0.41% Samurai Starter (SAM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SAM September 21, 2025(I dag) er $0.002031 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Samurai Starter (SAM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SAM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002032 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Samurai Starter (SAM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SAM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002033 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Samurai Starter (SAM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SAM $0.002040 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Samurai Starter prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 204.29K$ 204.29K $ 204.29K Opplagsforsyning 100.54M 100.54M 100.54M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SAM-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SAM en sirkulerende forsyning på 100.54M og total markedsverdi på $ 204.29K. Se SAM livepris

Samurai Starter Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Samurai Starter direktepris, er gjeldende pris for Samurai Starter 0.002031USD. Den sirkulerende forsyningen av Samurai Starter(SAM) er 100.54M SAM , som gir den en markedsverdi på $204,292 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 4.60% $ 0 $ 0.002074 $ 0.001932

7 dager 1.14% $ 0.000023 $ 0.002074 $ 0.001922

30 dager -2.08% $ -0.000042 $ 0.002074 $ 0.001922 24-timers ytelse De siste 24 timene har Samurai Starter vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 4.60% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Samurai Starter handlet på en topp på $0.002074 og en bunn på $0.001922 . Det så en prisendring på 1.14% . Denne nylige trenden viser potensialet til SAM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Samurai Starter opplevd en -2.08% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000042 av dens verdi. Dette indikerer at SAM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Samurai Starter (SAM) prisforutsigelsesmodul? Samurai Starter-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SAM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Samurai Starter det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SAM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Samurai Starter. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SAM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SAM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Samurai Starter.

Hvorfor er SAM-prisforutsigelse viktig?

SAM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SAM nå? I følge dine forutsigelser vil SAM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SAM neste måned? I følge Samurai Starter (SAM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SAM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SAM koste i 2026? Prisen på 1 Samurai Starter (SAM) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SAM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SAM i 2027? Samurai Starter (SAM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SAM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SAM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Samurai Starter (SAM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SAM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Samurai Starter (SAM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SAM koste i 2030? Prisen på 1 Samurai Starter (SAM) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SAM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SAM i 2040? Samurai Starter (SAM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SAM innen 2040. Registrer deg nå