Basert på forutsigelsen din, kan Ripple USD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.999385 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Ripple USD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0493 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RLUSD for 2027 $ 1.1018 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RLUSD for 2028 $ 1.1569 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RLUSD for 2029 $ 1.2147 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RLUSD for 2030 $ 1.2754 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Ripple USD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0776.

I 2050 kan prisen på Ripple USD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3842.