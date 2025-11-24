MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Ripe DAO Governance Token (RIPE) /

Ripe DAO Governance Token (RIPE)-prisforutsigelse (USD)

Få Ripe DAO Governance Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye RIPE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp RIPE

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Ripe DAO Governance Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Ripe DAO Governance Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Ripe DAO Governance Token (RIPE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Ripe DAO Governance Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.061 i 2025. Ripe DAO Governance Token (RIPE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Ripe DAO Governance Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1140 i 2026. Ripe DAO Governance Token (RIPE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RIPE for 2027 $ 1.1697 med en 10.25% vekstrate. Ripe DAO Governance Token (RIPE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RIPE for 2028 $ 1.2282 med en 15.76% vekstrate. Ripe DAO Governance Token (RIPE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RIPE for 2029 $ 1.2896 med en 21.55% vekstrate. Ripe DAO Governance Token (RIPE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RIPE for 2030 $ 1.3541 med en 27.63% vekstrate. Ripe DAO Governance Token (RIPE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Ripe DAO Governance Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.2057. Ripe DAO Governance Token (RIPE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Ripe DAO Governance Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.5929. År Pris Vekst 2025 $ 1.061 0.00%

2026 $ 1.1140 5.00%

2027 $ 1.1697 10.25%

2028 $ 1.2282 15.76%

2029 $ 1.2896 21.55%

2030 $ 1.3541 27.63%

2031 $ 1.4218 34.01%

2032 $ 1.4929 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.5675 47.75%

2034 $ 1.6459 55.13%

2035 $ 1.7282 62.89%

2036 $ 1.8146 71.03%

2037 $ 1.9054 79.59%

2038 $ 2.0006 88.56%

2039 $ 2.1007 97.99%

2040 $ 2.2057 107.89% Vis mer Kortsiktig Ripe DAO Governance Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 1.061 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 1.0611 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 1.0620 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 1.0653 0.41% Ripe DAO Governance Token (RIPE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for RIPE November 24, 2025(I dag) er $1.061 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for RIPE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0611 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Ripe DAO Governance Token (RIPE) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for RIPE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0620 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Ripe DAO Governance Token (RIPE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for RIPE $1.0653 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Ripe DAO Governance Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.27M Opplagsforsyning 1.20M Volum (24 timer) ---- -- Den siste RIPE-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har RIPE en sirkulerende forsyning på 1.20M og total markedsverdi på $ 1.27M.

Ripe DAO Governance Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Ripe DAO Governance Token direktepris, er gjeldende pris for Ripe DAO Governance Token 1.061USD. Den sirkulerende forsyningen av Ripe DAO Governance Token(RIPE) er 1.20M RIPE , som gir den en markedsverdi på $1,267,723 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.93% $ 0.009725 $ 1.078 $ 1.051

7 dager -12.56% $ -0.133351 $ 2.0781 $ 1.0297

30 dager -48.55% $ -0.515137 $ 2.0781 $ 1.0297 24-timers ytelse De siste 24 timene har Ripe DAO Governance Token vist en prisbevegelse på $0.009725 , noe som gjenspeiler en 0.93% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Ripe DAO Governance Token handlet på en topp på $2.0781 og en bunn på $1.0297 . Det så en prisendring på -12.56% . Denne nylige trenden viser potensialet til RIPE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Ripe DAO Governance Token opplevd en -48.55% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.515137 av dens verdi. Dette indikerer at RIPE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Ripe DAO Governance Token (RIPE) prisforutsigelsesmodul? Ripe DAO Governance Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for RIPE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Ripe DAO Governance Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for RIPE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Ripe DAO Governance Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til RIPE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til RIPE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Ripe DAO Governance Token.

Hvorfor er RIPE-prisforutsigelse viktig?

RIPE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

