Basert på forutsigelsen din, kan Ridges AI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 20.98 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Ridges AI potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 22.029 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN62 for 2027 $ 23.1304 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN62 for 2028 $ 24.2869 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN62 for 2029 $ 25.5013 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN62 for 2030 $ 26.7763 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Ridges AI potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 43.6159.

I 2050 kan prisen på Ridges AI potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 71.0457.