Basert på forutsigelsen din, kan Renzo Restaked SOL potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 296.58 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Renzo Restaked SOL potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 311.409 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EZSOL for 2027 $ 326.9794 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EZSOL for 2028 $ 343.3284 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EZSOL for 2029 $ 360.4948 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EZSOL for 2030 $ 378.5195 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Renzo Restaked SOL potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 616.5685.

I 2050 kan prisen på Renzo Restaked SOL potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1,004.3251.