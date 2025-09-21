Basert på forutsigelsen din, kan Renzo Restaked ETH potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 4,751.25 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Renzo Restaked ETH potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 4,988.8125 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EZETH for 2027 $ 5,238.2531 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EZETH for 2028 $ 5,500.1657 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EZETH for 2029 $ 5,775.1740 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på EZETH for 2030 $ 6,063.9327 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Renzo Restaked ETH potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 9,877.5075.

I 2050 kan prisen på Renzo Restaked ETH potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 16,089.4189.