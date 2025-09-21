Realis Worlds (REALIS)-prisforutsigelse (USD)

Få Realis Worlds prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye REALIS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Realis Worlds % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Realis Worlds-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Realis Worlds (REALIS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Realis Worlds potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001144 i 2025. Realis Worlds (REALIS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Realis Worlds potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001201 i 2026. Realis Worlds (REALIS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på REALIS for 2027 $ 0.001261 med en 10.25% vekstrate. Realis Worlds (REALIS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på REALIS for 2028 $ 0.001324 med en 15.76% vekstrate. Realis Worlds (REALIS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på REALIS for 2029 $ 0.001391 med en 21.55% vekstrate. Realis Worlds (REALIS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på REALIS for 2030 $ 0.001460 med en 27.63% vekstrate. Realis Worlds (REALIS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Realis Worlds potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002379. Realis Worlds (REALIS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Realis Worlds potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003875. År Pris Vekst 2025 $ 0.001144 0.00%

Gjeldende Realis Worlds prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Opplagsforsyning 954.89M 954.89M 954.89M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste REALIS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har REALIS en sirkulerende forsyning på 954.89M og total markedsverdi på $ 1.09M. Se REALIS livepris

Realis Worlds Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Realis Worlds direktepris, er gjeldende pris for Realis Worlds 0.001144USD. Den sirkulerende forsyningen av Realis Worlds(REALIS) er 954.89M REALIS , som gir den en markedsverdi på $1,092,696 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -1.02% $ 0 $ 0.001184 $ 0.001121

7 dager -4.24% $ -0.000048 $ 0.001433 $ 0.001113

30 dager -18.89% $ -0.000216 $ 0.001433 $ 0.001113 24-timers ytelse De siste 24 timene har Realis Worlds vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -1.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Realis Worlds handlet på en topp på $0.001433 og en bunn på $0.001113 . Det så en prisendring på -4.24% . Denne nylige trenden viser potensialet til REALIS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Realis Worlds opplevd en -18.89% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000216 av dens verdi. Dette indikerer at REALIS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Realis Worlds (REALIS) prisforutsigelsesmodul? Realis Worlds-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for REALIS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Realis Worlds det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for REALIS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Realis Worlds. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til REALIS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til REALIS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Realis Worlds.

Hvorfor er REALIS-prisforutsigelse viktig?

REALIS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i REALIS nå? I følge dine forutsigelser vil REALIS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for REALIS neste måned? I følge Realis Worlds (REALIS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte REALIS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 REALIS koste i 2026? Prisen på 1 Realis Worlds (REALIS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil REALIS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på REALIS i 2027? Realis Worlds (REALIS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 REALIS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for REALIS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Realis Worlds (REALIS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for REALIS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Realis Worlds (REALIS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 REALIS koste i 2030? Prisen på 1 Realis Worlds (REALIS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil REALIS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for REALIS i 2040? Realis Worlds (REALIS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 REALIS innen 2040.