Rari Governance (RGT)-prisforutsigelse (USD)

Få Rari Governance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye RGT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp RGT

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Rari Governance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Rari Governance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Rari Governance (RGT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Rari Governance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.070012 i 2025. Rari Governance (RGT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Rari Governance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.073512 i 2026. Rari Governance (RGT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RGT for 2027 $ 0.077188 med en 10.25% vekstrate. Rari Governance (RGT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RGT for 2028 $ 0.081047 med en 15.76% vekstrate. Rari Governance (RGT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RGT for 2029 $ 0.085100 med en 21.55% vekstrate. Rari Governance (RGT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RGT for 2030 $ 0.089355 med en 27.63% vekstrate. Rari Governance (RGT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Rari Governance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.145549. Rari Governance (RGT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Rari Governance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.237085. År Pris Vekst 2025 $ 0.070012 0.00%

2026 $ 0.073512 5.00%

2027 $ 0.077188 10.25%

2028 $ 0.081047 15.76%

2029 $ 0.085100 21.55%

2030 $ 0.089355 27.63%

2031 $ 0.093822 34.01%

2032 $ 0.098513 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.103439 47.75%

2034 $ 0.108611 55.13%

2035 $ 0.114042 62.89%

2036 $ 0.119744 71.03%

2037 $ 0.125731 79.59%

2038 $ 0.132018 88.56%

2039 $ 0.138618 97.99%

2040 $ 0.145549 107.89% Vis mer Kortsiktig Rari Governance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.070012 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.070021 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.070079 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.070299 0.41% Rari Governance (RGT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for RGT September 21, 2025(I dag) er $0.070012 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Rari Governance (RGT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for RGT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.070021 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Rari Governance (RGT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for RGT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.070079 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Rari Governance (RGT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for RGT $0.070299 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Rari Governance prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 788.21K$ 788.21K $ 788.21K Opplagsforsyning 11.26M 11.26M 11.26M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste RGT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har RGT en sirkulerende forsyning på 11.26M og total markedsverdi på $ 788.21K. Se RGT livepris

Rari Governance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Rari Governance direktepris, er gjeldende pris for Rari Governance 0.070012USD. Den sirkulerende forsyningen av Rari Governance(RGT) er 11.26M RGT , som gir den en markedsverdi på $788,206 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -2.67% $ -0.001921 $ 0.330109 $ 0.069955

7 dager -3.68% $ -0.002580 $ 0.100035 $ 0.063150

30 dager 11.19% $ 0.007836 $ 0.100035 $ 0.063150 24-timers ytelse De siste 24 timene har Rari Governance vist en prisbevegelse på $-0.001921 , noe som gjenspeiler en -2.67% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Rari Governance handlet på en topp på $0.100035 og en bunn på $0.063150 . Det så en prisendring på -3.68% . Denne nylige trenden viser potensialet til RGT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Rari Governance opplevd en 11.19% endring, som gjenspeiler omtrent $0.007836 av dens verdi. Dette indikerer at RGT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Rari Governance (RGT) prisforutsigelsesmodul? Rari Governance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for RGT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Rari Governance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for RGT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Rari Governance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til RGT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til RGT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Rari Governance.

Hvorfor er RGT-prisforutsigelse viktig?

RGT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i RGT nå? I følge dine forutsigelser vil RGT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for RGT neste måned? I følge Rari Governance (RGT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte RGT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 RGT koste i 2026? Prisen på 1 Rari Governance (RGT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil RGT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på RGT i 2027? Rari Governance (RGT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 RGT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for RGT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Rari Governance (RGT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for RGT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Rari Governance (RGT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 RGT koste i 2030? Prisen på 1 Rari Governance (RGT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil RGT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for RGT i 2040? Rari Governance (RGT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 RGT innen 2040. Registrer deg nå