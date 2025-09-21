Ramses Exchange (RAM)-prisforutsigelse (USD)

Få Ramses Exchange prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye RAM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp RAM

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Ramses Exchange % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Ramses Exchange-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Ramses Exchange (RAM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Ramses Exchange potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020899 i 2025. Ramses Exchange (RAM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Ramses Exchange potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.021944 i 2026. Ramses Exchange (RAM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RAM for 2027 $ 0.023041 med en 10.25% vekstrate. Ramses Exchange (RAM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RAM for 2028 $ 0.024194 med en 15.76% vekstrate. Ramses Exchange (RAM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RAM for 2029 $ 0.025403 med en 21.55% vekstrate. Ramses Exchange (RAM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RAM for 2030 $ 0.026673 med en 27.63% vekstrate. Ramses Exchange (RAM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Ramses Exchange potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.043449. Ramses Exchange (RAM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Ramses Exchange potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.070773. År Pris Vekst 2025 $ 0.020899 0.00%

2026 $ 0.021944 5.00%

2027 $ 0.023041 10.25%

2028 $ 0.024194 15.76%

2029 $ 0.025403 21.55%

2030 $ 0.026673 27.63%

2031 $ 0.028007 34.01%

2032 $ 0.029408 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.030878 47.75%

2034 $ 0.032422 55.13%

2035 $ 0.034043 62.89%

2036 $ 0.035745 71.03%

2037 $ 0.037532 79.59%

2038 $ 0.039409 88.56%

2039 $ 0.041380 97.99%

2040 $ 0.043449 107.89% Vis mer Kortsiktig Ramses Exchange-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.020899 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.020902 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.020919 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.020985 0.41% Ramses Exchange (RAM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for RAM September 21, 2025(I dag) er $0.020899 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Ramses Exchange (RAM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for RAM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.020902 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Ramses Exchange (RAM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for RAM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.020919 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Ramses Exchange (RAM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for RAM $0.020985 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Ramses Exchange prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 2.51M
Opplagsforsyning 119.97M
Volum (24 timer) ----
Den siste RAM-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har RAM en sirkulerende forsyning på 119.97M og total markedsverdi på $ 2.51M.

Ramses Exchange Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Ramses Exchange direktepris, er gjeldende pris for Ramses Exchange 0.020899USD. Den sirkulerende forsyningen av Ramses Exchange(RAM) er 119.97M RAM , som gir den en markedsverdi på $2,507,412 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -4.28% $ -0.000936 $ 0.021835 $ 0.020254

7 dager -11.15% $ -0.002331 $ 0.023816 $ 0.017445

30 dager 22.43% $ 0.004688 $ 0.023816 $ 0.017445 24-timers ytelse De siste 24 timene har Ramses Exchange vist en prisbevegelse på $-0.000936 , noe som gjenspeiler en -4.28% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Ramses Exchange handlet på en topp på $0.023816 og en bunn på $0.017445 . Det så en prisendring på -11.15% . Denne nylige trenden viser potensialet til RAM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Ramses Exchange opplevd en 22.43% endring, som gjenspeiler omtrent $0.004688 av dens verdi. Dette indikerer at RAM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Ramses Exchange (RAM) prisforutsigelsesmodul? Ramses Exchange-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for RAM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Ramses Exchange det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for RAM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Ramses Exchange. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til RAM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til RAM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Ramses Exchange.

Hvorfor er RAM-prisforutsigelse viktig?

RAM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

