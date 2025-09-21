Quantum Biology DAO (QBIO)-prisforutsigelse (USD)

Få Quantum Biology DAO prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye QBIO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Quantum Biology DAO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Quantum Biology DAO (QBIO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Quantum Biology DAO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011238 i 2025. Quantum Biology DAO (QBIO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Quantum Biology DAO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011800 i 2026. Quantum Biology DAO (QBIO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QBIO for 2027 $ 0.012390 med en 10.25% vekstrate. Quantum Biology DAO (QBIO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QBIO for 2028 $ 0.013010 med en 15.76% vekstrate. Quantum Biology DAO (QBIO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QBIO for 2029 $ 0.013661 med en 21.55% vekstrate. Quantum Biology DAO (QBIO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QBIO for 2030 $ 0.014344 med en 27.63% vekstrate. Quantum Biology DAO (QBIO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Quantum Biology DAO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.023364. Quantum Biology DAO (QBIO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Quantum Biology DAO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.038059.

2026 $ 0.011800 5.00%

2027 $ 0.012390 10.25%

2028 $ 0.013010 15.76%

2029 $ 0.013661 21.55%

2030 $ 0.014344 27.63%

2031 $ 0.015061 34.01%

2032 $ 0.015814 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.016605 47.75%

2034 $ 0.017435 55.13%

2035 $ 0.018307 62.89%

2036 $ 0.019222 71.03%

2037 $ 0.020183 79.59%

2038 $ 0.021192 88.56%

2039 $ 0.022252 97.99%

2040 $ 0.023364 107.89% Vis mer Kortsiktig Quantum Biology DAO-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.011238 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.011240 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.011249 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.011285 0.41% Quantum Biology DAO (QBIO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for QBIO September 21, 2025(I dag) er $0.011238 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Quantum Biology DAO (QBIO) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for QBIO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.011240 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Quantum Biology DAO (QBIO) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for QBIO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.011249 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Quantum Biology DAO (QBIO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for QBIO $0.011285 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Quantum Biology DAO prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Opplagsforsyning 192.71M 192.71M 192.71M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste QBIO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har QBIO en sirkulerende forsyning på 192.71M og total markedsverdi på $ 2.17M. Se QBIO livepris

Quantum Biology DAO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Quantum Biology DAO direktepris, er gjeldende pris for Quantum Biology DAO 0.011238USD. Den sirkulerende forsyningen av Quantum Biology DAO(QBIO) er 192.71M QBIO , som gir den en markedsverdi på $2,165,805 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.79% $ 0 $ 0.011628 $ 0.011195

7 dager -2.06% $ -0.000231 $ 0.011709 $ 0.010670

30 dager -1.23% $ -0.000138 $ 0.011709 $ 0.010670 24-timers ytelse De siste 24 timene har Quantum Biology DAO vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.79% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Quantum Biology DAO handlet på en topp på $0.011709 og en bunn på $0.010670 . Det så en prisendring på -2.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til QBIO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Quantum Biology DAO opplevd en -1.23% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000138 av dens verdi. Dette indikerer at QBIO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Quantum Biology DAO (QBIO) prisforutsigelsesmodul? Quantum Biology DAO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for QBIO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Quantum Biology DAO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for QBIO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Quantum Biology DAO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til QBIO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til QBIO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Quantum Biology DAO.

Hvorfor er QBIO-prisforutsigelse viktig?

QBIO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

