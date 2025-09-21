Puff The Dragon (PUFF)-prisforutsigelse (USD)

Få Puff The Dragon prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PUFF vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Puff The Dragon % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Puff The Dragon-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Puff The Dragon (PUFF) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Puff The Dragon potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.083903 i 2025. Puff The Dragon (PUFF) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Puff The Dragon potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.088098 i 2026. Puff The Dragon (PUFF) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PUFF for 2027 $ 0.092503 med en 10.25% vekstrate. Puff The Dragon (PUFF) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PUFF for 2028 $ 0.097128 med en 15.76% vekstrate. Puff The Dragon (PUFF) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PUFF for 2029 $ 0.101984 med en 21.55% vekstrate. Puff The Dragon (PUFF) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PUFF for 2030 $ 0.107083 med en 27.63% vekstrate. Puff The Dragon (PUFF) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Puff The Dragon potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.174428. Puff The Dragon (PUFF) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Puff The Dragon potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.284125. År Pris Vekst 2025 $ 0.083903 0.00%

2026 $ 0.088098 5.00%

2027 $ 0.092503 10.25%

2028 $ 0.097128 15.76%

2029 $ 0.101984 21.55%

2030 $ 0.107083 27.63%

2031 $ 0.112438 34.01%

2032 $ 0.118059 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.123962 47.75%

2034 $ 0.130161 55.13%

2035 $ 0.136669 62.89%

2036 $ 0.143502 71.03%

2037 $ 0.150677 79.59%

2038 $ 0.158211 88.56%

2039 $ 0.166122 97.99%

2040 $ 0.174428 107.89% Vis mer Kortsiktig Puff The Dragon-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.083903 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.083914 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.083983 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.084247 0.41% Puff The Dragon (PUFF) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PUFF September 21, 2025(I dag) er $0.083903 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Puff The Dragon (PUFF) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PUFF, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.083914 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Puff The Dragon (PUFF) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PUFF, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.083983 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Puff The Dragon (PUFF) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PUFF $0.084247 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Puff The Dragon prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 74.68M$ 74.68M $ 74.68M Opplagsforsyning 888.89M 888.89M 888.89M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PUFF-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PUFF en sirkulerende forsyning på 888.89M og total markedsverdi på $ 74.68M. Se PUFF livepris

Puff The Dragon Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Puff The Dragon direktepris, er gjeldende pris for Puff The Dragon 0.083903USD. Den sirkulerende forsyningen av Puff The Dragon(PUFF) er 888.89M PUFF , som gir den en markedsverdi på $74,684,377 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.28% $ -0.000241 $ 0.084236 $ 0.083887

7 dager 1.19% $ 0.001000 $ 0.084424 $ 0.082092

30 dager 1.29% $ 0.001083 $ 0.084424 $ 0.082092 24-timers ytelse De siste 24 timene har Puff The Dragon vist en prisbevegelse på $-0.000241 , noe som gjenspeiler en -0.28% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Puff The Dragon handlet på en topp på $0.084424 og en bunn på $0.082092 . Det så en prisendring på 1.19% . Denne nylige trenden viser potensialet til PUFF for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Puff The Dragon opplevd en 1.29% endring, som gjenspeiler omtrent $0.001083 av dens verdi. Dette indikerer at PUFF kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Puff The Dragon (PUFF) prisforutsigelsesmodul? Puff The Dragon-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PUFF basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Puff The Dragon det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PUFF, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Puff The Dragon. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PUFF. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PUFF for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Puff The Dragon.

Hvorfor er PUFF-prisforutsigelse viktig?

PUFF-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

