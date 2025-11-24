Prystine (PRYS)-prisforutsigelse (USD)

Prystine-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Prystine (PRYS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Prystine potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000140 i 2025. Prystine (PRYS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Prystine potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000147 i 2026. Prystine (PRYS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PRYS for 2027 $ 0.000154 med en 10.25% vekstrate. Prystine (PRYS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PRYS for 2028 $ 0.000162 med en 15.76% vekstrate. Prystine (PRYS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PRYS for 2029 $ 0.000170 med en 21.55% vekstrate. Prystine (PRYS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PRYS for 2030 $ 0.000178 med en 27.63% vekstrate. Prystine (PRYS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Prystine potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000291. Prystine (PRYS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Prystine potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000474.

Gjeldende Prystine prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 141.51K$ 141.51K $ 141.51K Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PRYS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PRYS en sirkulerende forsyning på 999.98M og total markedsverdi på $ 141.51K. Se PRYS livepris

Prystine Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Prystine direktepris, er gjeldende pris for Prystine 0.000140USD. Den sirkulerende forsyningen av Prystine(PRYS) er 999.98M PRYS , som gir den en markedsverdi på $141,506 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.43% $ 0 $ 0.000143 $ 0.000138

7 dager -35.31% $ -0.000049 $ 0.000581 $ 0.000127

30 dager -75.03% $ -0.000105 $ 0.000581 $ 0.000127 24-timers ytelse De siste 24 timene har Prystine vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 1.43% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Prystine handlet på en topp på $0.000581 og en bunn på $0.000127 . Det så en prisendring på -35.31% . Denne nylige trenden viser potensialet til PRYS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Prystine opplevd en -75.03% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000105 av dens verdi. Dette indikerer at PRYS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Prystine (PRYS) prisforutsigelsesmodul? Prystine-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PRYS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Prystine det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PRYS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Prystine. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PRYS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PRYS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Prystine.

Hvorfor er PRYS-prisforutsigelse viktig?

PRYS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

