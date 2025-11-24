Praxis (PRXS)-prisforutsigelse (USD)

Få Praxis prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PRXS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Praxis % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Praxis-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Praxis (PRXS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Praxis potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008088 i 2025. Praxis (PRXS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Praxis potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008493 i 2026. Praxis (PRXS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PRXS for 2027 $ 0.008918 med en 10.25% vekstrate. Praxis (PRXS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PRXS for 2028 $ 0.009363 med en 15.76% vekstrate. Praxis (PRXS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PRXS for 2029 $ 0.009832 med en 21.55% vekstrate. Praxis (PRXS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PRXS for 2030 $ 0.010323 med en 27.63% vekstrate. Praxis (PRXS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Praxis potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.016816. Praxis (PRXS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Praxis potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.027391. År Pris Vekst 2025 $ 0.008088 0.00%

2026 $ 0.008493 5.00%

2027 $ 0.008918 10.25%

2028 $ 0.009363 15.76%

2029 $ 0.009832 21.55%

2030 $ 0.010323 27.63%

2031 $ 0.010839 34.01%

2032 $ 0.011381 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.011950 47.75%

2034 $ 0.012548 55.13%

2035 $ 0.013175 62.89%

2036 $ 0.013834 71.03%

2037 $ 0.014526 79.59%

2038 $ 0.015252 88.56%

2039 $ 0.016015 97.99%

2040 $ 0.016816 107.89% Vis mer Kortsiktig Praxis-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.008088 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.008090 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.008096 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.008122 0.41% Praxis (PRXS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PRXS November 24, 2025(I dag) er $0.008088 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Praxis (PRXS) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PRXS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.008090 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Praxis (PRXS) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PRXS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.008096 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Praxis (PRXS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PRXS $0.008122 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Praxis prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 805.90K$ 805.90K $ 805.90K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PRXS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PRXS en sirkulerende forsyning på 100.00M og total markedsverdi på $ 805.90K. Se PRXS livepris

Praxis Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Praxis direktepris, er gjeldende pris for Praxis 0.008088USD. Den sirkulerende forsyningen av Praxis(PRXS) er 100.00M PRXS , som gir den en markedsverdi på $805,899 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.10% $ 0 $ 0.008378 $ 0.007941

7 dager -41.59% $ -0.003364 $ 0.015621 $ 0.006135

30 dager 33.77% $ 0.002731 $ 0.015621 $ 0.006135 24-timers ytelse De siste 24 timene har Praxis vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.10% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Praxis handlet på en topp på $0.015621 og en bunn på $0.006135 . Det så en prisendring på -41.59% . Denne nylige trenden viser potensialet til PRXS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Praxis opplevd en 33.77% endring, som gjenspeiler omtrent $0.002731 av dens verdi. Dette indikerer at PRXS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Praxis (PRXS) prisforutsigelsesmodul? Praxis-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PRXS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Praxis det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PRXS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Praxis. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PRXS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PRXS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Praxis.

Hvorfor er PRXS-prisforutsigelse viktig?

PRXS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PRXS nå? I følge dine forutsigelser vil PRXS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PRXS neste måned? I følge Praxis (PRXS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PRXS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PRXS koste i 2026? Prisen på 1 Praxis (PRXS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PRXS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PRXS i 2027? Praxis (PRXS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PRXS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PRXS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Praxis (PRXS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PRXS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Praxis (PRXS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PRXS koste i 2030? Prisen på 1 Praxis (PRXS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PRXS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PRXS i 2040? Praxis (PRXS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PRXS innen 2040.