Povel Durev (DUREV)-prisforutsigelse (USD)

Få Povel Durev prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DUREV vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp DUREV

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Povel Durev % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Povel Durev-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Povel Durev (DUREV) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Povel Durev potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009267 i 2025. Povel Durev (DUREV) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Povel Durev potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009730 i 2026. Povel Durev (DUREV) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DUREV for 2027 $ 0.010216 med en 10.25% vekstrate. Povel Durev (DUREV) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DUREV for 2028 $ 0.010727 med en 15.76% vekstrate. Povel Durev (DUREV) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DUREV for 2029 $ 0.011264 med en 21.55% vekstrate. Povel Durev (DUREV) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DUREV for 2030 $ 0.011827 med en 27.63% vekstrate. Povel Durev (DUREV) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Povel Durev potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.019265. Povel Durev (DUREV) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Povel Durev potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.031381. År Pris Vekst 2025 $ 0.009267 0.00%

2026 $ 0.009730 5.00%

2027 $ 0.010216 10.25%

2028 $ 0.010727 15.76%

2029 $ 0.011264 21.55%

2030 $ 0.011827 27.63%

2031 $ 0.012418 34.01%

2032 $ 0.013039 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.013691 47.75%

2034 $ 0.014376 55.13%

2035 $ 0.015095 62.89%

2036 $ 0.015849 71.03%

2037 $ 0.016642 79.59%

2038 $ 0.017474 88.56%

2039 $ 0.018348 97.99%

2040 $ 0.019265 107.89% Vis mer Kortsiktig Povel Durev-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.009267 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.009268 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.009276 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.009305 0.41% Povel Durev (DUREV) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DUREV September 21, 2025(I dag) er $0.009267 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Povel Durev (DUREV) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DUREV, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.009268 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Povel Durev (DUREV) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DUREV, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.009276 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Povel Durev (DUREV) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DUREV $0.009305 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Povel Durev prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 920.25K$ 920.25K $ 920.25K Opplagsforsyning 99.33M 99.33M 99.33M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DUREV-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DUREV en sirkulerende forsyning på 99.33M og total markedsverdi på $ 920.25K. Se DUREV livepris

Povel Durev Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Povel Durev direktepris, er gjeldende pris for Povel Durev 0.009267USD. Den sirkulerende forsyningen av Povel Durev(DUREV) er 99.33M DUREV , som gir den en markedsverdi på $920,250 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -2.85% $ -0.000272 $ 0.009543 $ 0.009228

7 dager -5.05% $ -0.000468 $ 0.011180 $ 0.009228

30 dager -17.06% $ -0.001581 $ 0.011180 $ 0.009228 24-timers ytelse De siste 24 timene har Povel Durev vist en prisbevegelse på $-0.000272 , noe som gjenspeiler en -2.85% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Povel Durev handlet på en topp på $0.011180 og en bunn på $0.009228 . Det så en prisendring på -5.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til DUREV for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Povel Durev opplevd en -17.06% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001581 av dens verdi. Dette indikerer at DUREV kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Povel Durev (DUREV) prisforutsigelsesmodul? Povel Durev-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DUREV basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Povel Durev det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DUREV, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Povel Durev. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DUREV. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DUREV for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Povel Durev.

Hvorfor er DUREV-prisforutsigelse viktig?

DUREV-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DUREV nå? I følge dine forutsigelser vil DUREV oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DUREV neste måned? I følge Povel Durev (DUREV)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DUREV-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DUREV koste i 2026? Prisen på 1 Povel Durev (DUREV) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DUREV øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DUREV i 2027? Povel Durev (DUREV) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DUREV innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DUREV i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Povel Durev (DUREV) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DUREV i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Povel Durev (DUREV) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DUREV koste i 2030? Prisen på 1 Povel Durev (DUREV) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DUREV øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DUREV i 2040? Povel Durev (DUREV) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DUREV innen 2040. Registrer deg nå