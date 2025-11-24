poop aura (POOP)-prisforutsigelse (USD)

Få poop aura prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye POOP vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på poop aura % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon poop aura-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) poop aura (POOP) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan poop aura potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000418 i 2025. poop aura (POOP) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan poop aura potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000439 i 2026. poop aura (POOP) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POOP for 2027 $ 0.000461 med en 10.25% vekstrate. poop aura (POOP) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POOP for 2028 $ 0.000484 med en 15.76% vekstrate. poop aura (POOP) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POOP for 2029 $ 0.000509 med en 21.55% vekstrate. poop aura (POOP) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POOP for 2030 $ 0.000534 med en 27.63% vekstrate. poop aura (POOP) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på poop aura potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000870. poop aura (POOP) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på poop aura potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001418. År Pris Vekst 2025 $ 0.000418 0.00%

2026 $ 0.000439 5.00%

2027 $ 0.000461 10.25%

2028 $ 0.000484 15.76%

2029 $ 0.000509 21.55%

2030 $ 0.000534 27.63%

2031 $ 0.000561 34.01%

2032 $ 0.000589 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000618 47.75%

2034 $ 0.000649 55.13%

2035 $ 0.000682 62.89%

2036 $ 0.000716 71.03%

2037 $ 0.000752 79.59%

2038 $ 0.000789 88.56%

2039 $ 0.000829 97.99%

2040 $ 0.000870 107.89% Vis mer Kortsiktig poop aura-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000418 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000418 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000419 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000420 0.41% poop aura (POOP) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for POOP November 24, 2025(I dag) er $0.000418 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. poop aura (POOP) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for POOP, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000418 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. poop aura (POOP) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for POOP, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000419 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. poop aura (POOP) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for POOP $0.000420 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende poop aura prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 418.62K$ 418.62K $ 418.62K Opplagsforsyning 999.71M 999.71M 999.71M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste POOP-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har POOP en sirkulerende forsyning på 999.71M og total markedsverdi på $ 418.62K. Se POOP livepris

poop aura Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for poop aura direktepris, er gjeldende pris for poop aura 0.000418USD. Den sirkulerende forsyningen av poop aura(POOP) er 999.71M POOP , som gir den en markedsverdi på $418,618 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -11.19% $ 0 $ 0.000500 $ 0.000412

7 dager 11.29% $ 0.000047 $ 0.000536 $ 0.000304

30 dager 18.12% $ 0.000075 $ 0.000536 $ 0.000304 24-timers ytelse De siste 24 timene har poop aura vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -11.19% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har poop aura handlet på en topp på $0.000536 og en bunn på $0.000304 . Det så en prisendring på 11.29% . Denne nylige trenden viser potensialet til POOP for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har poop aura opplevd en 18.12% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000075 av dens verdi. Dette indikerer at POOP kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer poop aura (POOP) prisforutsigelsesmodul? poop aura-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for POOP basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for poop aura det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for POOP, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til poop aura. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til POOP. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til POOP for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til poop aura.

Hvorfor er POOP-prisforutsigelse viktig?

POOP-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

