Poolz Finance (POOLX)-prisforutsigelse (USD)

Få Poolz Finance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye POOLX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Poolz Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Poolz Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Poolz Finance (POOLX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Poolz Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.194793 i 2025. Poolz Finance (POOLX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Poolz Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.204532 i 2026. Poolz Finance (POOLX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POOLX for 2027 $ 0.214759 med en 10.25% vekstrate. Poolz Finance (POOLX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POOLX for 2028 $ 0.225497 med en 15.76% vekstrate. Poolz Finance (POOLX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POOLX for 2029 $ 0.236772 med en 21.55% vekstrate. Poolz Finance (POOLX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POOLX for 2030 $ 0.248610 med en 27.63% vekstrate. Poolz Finance (POOLX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Poolz Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.404960. Poolz Finance (POOLX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Poolz Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.659638. År Pris Vekst 2025 $ 0.194793 0.00%

2026 $ 0.204532 5.00%

2027 $ 0.214759 10.25%

2028 $ 0.225497 15.76%

2029 $ 0.236772 21.55%

2030 $ 0.248610 27.63%

2031 $ 0.261041 34.01%

2032 $ 0.274093 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.287797 47.75%

2034 $ 0.302187 55.13%

2035 $ 0.317297 62.89%

2036 $ 0.333162 71.03%

2037 $ 0.349820 79.59%

2038 $ 0.367311 88.56%

2039 $ 0.385676 97.99%

2040 $ 0.404960 107.89% Vis mer Kortsiktig Poolz Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.194793 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.194819 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.194979 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.195593 0.41% Poolz Finance (POOLX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for POOLX November 24, 2025(I dag) er $0.194793 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Poolz Finance (POOLX) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for POOLX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.194819 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Poolz Finance (POOLX) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for POOLX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.194979 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Poolz Finance (POOLX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for POOLX $0.195593 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Poolz Finance prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Opplagsforsyning 5.23M 5.23M 5.23M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste POOLX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har POOLX en sirkulerende forsyning på 5.23M og total markedsverdi på $ 1.02M. Se POOLX livepris

Poolz Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Poolz Finance direktepris, er gjeldende pris for Poolz Finance 0.194793USD. Den sirkulerende forsyningen av Poolz Finance(POOLX) er 5.23M POOLX , som gir den en markedsverdi på $1,020,196 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.38% $ 0.000728 $ 0.19499 $ 0.190472

7 dager -2.79% $ -0.005444 $ 0.267427 $ 0.190494

30 dager -27.85% $ -0.054250 $ 0.267427 $ 0.190494 24-timers ytelse De siste 24 timene har Poolz Finance vist en prisbevegelse på $0.000728 , noe som gjenspeiler en 0.38% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Poolz Finance handlet på en topp på $0.267427 og en bunn på $0.190494 . Det så en prisendring på -2.79% . Denne nylige trenden viser potensialet til POOLX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Poolz Finance opplevd en -27.85% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.054250 av dens verdi. Dette indikerer at POOLX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Poolz Finance (POOLX) prisforutsigelsesmodul? Poolz Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for POOLX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Poolz Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for POOLX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Poolz Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til POOLX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til POOLX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Poolz Finance.

Hvorfor er POOLX-prisforutsigelse viktig?

POOLX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i POOLX nå? I følge dine forutsigelser vil POOLX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for POOLX neste måned? I følge Poolz Finance (POOLX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte POOLX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 POOLX koste i 2026? Prisen på 1 Poolz Finance (POOLX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil POOLX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på POOLX i 2027? Poolz Finance (POOLX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 POOLX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for POOLX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Poolz Finance (POOLX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for POOLX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Poolz Finance (POOLX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 POOLX koste i 2030? Prisen på 1 Poolz Finance (POOLX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil POOLX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for POOLX i 2040? Poolz Finance (POOLX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 POOLX innen 2040.