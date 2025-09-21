Pog Coin (POGS)-prisforutsigelse (USD)

2026 $ 0.000647 5.00%

2027 $ 0.000679 10.25%

2028 $ 0.000713 15.76%

2029 $ 0.000749 21.55%

2030 $ 0.000786 27.63%

2031 $ 0.000825 34.01%

2032 $ 0.000867 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000910 47.75%

2034 $ 0.000955 55.13%

2035 $ 0.001003 62.89%

2036 $ 0.001053 71.03%

2037 $ 0.001106 79.59%

2038 $ 0.001162 88.56%

2039 $ 0.001220 97.99%

2040 $ 0.001281 107.89% Vis mer Kortsiktig Pog Coin-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000616 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000616 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000616 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000618 0.41% Pog Coin (POGS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for POGS September 21, 2025(I dag) er $0.000616 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Pog Coin (POGS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for POGS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000616 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Pog Coin (POGS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for POGS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000616 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Pog Coin (POGS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for POGS $0.000618 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Pog Coin prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Opplagsforsyning 2.00B 2.00B 2.00B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste POGS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har POGS en sirkulerende forsyning på 2.00B og total markedsverdi på $ 1.23M. Se POGS livepris

Pog Coin Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pog Coin direktepris, er gjeldende pris for Pog Coin 0.000616USD. Den sirkulerende forsyningen av Pog Coin(POGS) er 2.00B POGS , som gir den en markedsverdi på $1,232,487 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -25.51% $ -0.000157 $ 0.001106 $ 0.000601

30 dager -44.64% $ -0.000275 $ 0.001106 $ 0.000601 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pog Coin vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pog Coin handlet på en topp på $0.001106 og en bunn på $0.000601 . Det så en prisendring på -25.51% . Denne nylige trenden viser potensialet til POGS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pog Coin opplevd en -44.64% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000275 av dens verdi. Dette indikerer at POGS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Pog Coin (POGS) prisforutsigelsesmodul? Pog Coin-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for POGS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pog Coin det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for POGS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pog Coin. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til POGS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til POGS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pog Coin.

Hvorfor er POGS-prisforutsigelse viktig?

POGS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i POGS nå? I følge dine forutsigelser vil POGS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for POGS neste måned? I følge Pog Coin (POGS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte POGS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 POGS koste i 2026? Prisen på 1 Pog Coin (POGS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil POGS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på POGS i 2027? Pog Coin (POGS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 POGS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for POGS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Pog Coin (POGS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for POGS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Pog Coin (POGS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 POGS koste i 2030? Prisen på 1 Pog Coin (POGS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil POGS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for POGS i 2040? Pog Coin (POGS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 POGS innen 2040.