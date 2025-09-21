Pirate Nation Token (PIRATE)-prisforutsigelse (USD)

Få Pirate Nation Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PIRATE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Pirate Nation Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Pirate Nation Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Pirate Nation Token (PIRATE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Pirate Nation Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.028038 i 2025. Pirate Nation Token (PIRATE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Pirate Nation Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.029440 i 2026. Pirate Nation Token (PIRATE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PIRATE for 2027 $ 0.030912 med en 10.25% vekstrate. Pirate Nation Token (PIRATE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PIRATE for 2028 $ 0.032458 med en 15.76% vekstrate. Pirate Nation Token (PIRATE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PIRATE for 2029 $ 0.034081 med en 21.55% vekstrate. Pirate Nation Token (PIRATE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PIRATE for 2030 $ 0.035785 med en 27.63% vekstrate. Pirate Nation Token (PIRATE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pirate Nation Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.058290. Pirate Nation Token (PIRATE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pirate Nation Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.094948. År Pris Vekst 2025 $ 0.028038 0.00%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.028153 0.41% Pirate Nation Token (PIRATE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PIRATE September 21, 2025(I dag) er $0.028038 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Pirate Nation Token (PIRATE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PIRATE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.028042 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Pirate Nation Token (PIRATE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PIRATE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.028065 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Pirate Nation Token (PIRATE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PIRATE $0.028153 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Pirate Nation Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 6.25M$ 6.25M $ 6.25M Opplagsforsyning 223.02M 223.02M 223.02M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PIRATE-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PIRATE en sirkulerende forsyning på 223.02M og total markedsverdi på $ 6.25M. Se PIRATE livepris

Pirate Nation Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pirate Nation Token direktepris, er gjeldende pris for Pirate Nation Token 0.028038USD. Den sirkulerende forsyningen av Pirate Nation Token(PIRATE) er 223.02M PIRATE , som gir den en markedsverdi på $6,250,900 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -5.25% $ -0.001554 $ 0.029745 $ 0.028039

7 dager -20.30% $ -0.005694 $ 0.037999 $ 0.028127

30 dager -27.37% $ -0.007676 $ 0.037999 $ 0.028127 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pirate Nation Token vist en prisbevegelse på $-0.001554 , noe som gjenspeiler en -5.25% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pirate Nation Token handlet på en topp på $0.037999 og en bunn på $0.028127 . Det så en prisendring på -20.30% . Denne nylige trenden viser potensialet til PIRATE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pirate Nation Token opplevd en -27.37% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.007676 av dens verdi. Dette indikerer at PIRATE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Pirate Nation Token (PIRATE) prisforutsigelsesmodul? Pirate Nation Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PIRATE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pirate Nation Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PIRATE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pirate Nation Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PIRATE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PIRATE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pirate Nation Token.

Hvorfor er PIRATE-prisforutsigelse viktig?

PIRATE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

