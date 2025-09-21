Parasol Finance (PSOL)-prisforutsigelse (USD)

Få Parasol Finance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PSOL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Parasol Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata.

2026 $ 0.004339 5.00%

2027 $ 0.004556 10.25%

2028 $ 0.004784 15.76%

2029 $ 0.005023 21.55%

2030 $ 0.005274 27.63%

2031 $ 0.005538 34.01%

2032 $ 0.005815 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.006106 47.75%

2034 $ 0.006411 55.13%

2035 $ 0.006732 62.89%

2036 $ 0.007068 71.03%

2037 $ 0.007422 79.59%

2038 $ 0.007793 88.56%

2039 $ 0.008183 97.99%

2040 $ 0.008592 107.89% Vis mer Kortsiktig Parasol Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.004132 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.004133 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.004136 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.004149 0.41% Parasol Finance (PSOL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PSOL September 21, 2025(I dag) er $0.004132 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Parasol Finance (PSOL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PSOL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.004133 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Parasol Finance (PSOL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PSOL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.004136 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Parasol Finance (PSOL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PSOL $0.004149 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Parasol Finance prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 23.18K$ 23.18K $ 23.18K Opplagsforsyning 5.61M 5.61M 5.61M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PSOL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PSOL en sirkulerende forsyning på 5.61M og total markedsverdi på $ 23.18K. Se PSOL livepris

Parasol Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Parasol Finance direktepris, er gjeldende pris for Parasol Finance 0.004132USD. Den sirkulerende forsyningen av Parasol Finance(PSOL) er 5.61M PSOL , som gir den en markedsverdi på $23,176 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -0.82% $ -0.000034 $ 0.004177 $ 0.004132

30 dager -0.17% $ -0.000007 $ 0.004177 $ 0.004132 24-timers ytelse De siste 24 timene har Parasol Finance vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Parasol Finance handlet på en topp på $0.004177 og en bunn på $0.004132 . Det så en prisendring på -0.82% . Denne nylige trenden viser potensialet til PSOL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Parasol Finance opplevd en -0.17% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000007 av dens verdi. Dette indikerer at PSOL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Parasol Finance (PSOL) prisforutsigelsesmodul? Parasol Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PSOL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Parasol Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PSOL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Parasol Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PSOL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PSOL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Parasol Finance.

Hvorfor er PSOL-prisforutsigelse viktig?

PSOL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

