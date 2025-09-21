Parabol USD (PARAUSD)-prisforutsigelse (USD)

Få Parabol USD prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PARAUSD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Parabol USD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Parabol USD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Parabol USD (PARAUSD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Parabol USD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.001 i 2025. Parabol USD (PARAUSD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Parabol USD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0510 i 2026. Parabol USD (PARAUSD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PARAUSD for 2027 $ 1.1036 med en 10.25% vekstrate. Parabol USD (PARAUSD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PARAUSD for 2028 $ 1.1587 med en 15.76% vekstrate. Parabol USD (PARAUSD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PARAUSD for 2029 $ 1.2167 med en 21.55% vekstrate. Parabol USD (PARAUSD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PARAUSD for 2030 $ 1.2775 med en 27.63% vekstrate. Parabol USD (PARAUSD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Parabol USD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0810. Parabol USD (PARAUSD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Parabol USD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3897. År Pris Vekst 2025 $ 1.001 0.00%

2026 $ 1.0510 5.00%

2027 $ 1.1036 10.25%

2028 $ 1.1587 15.76%

2029 $ 1.2167 21.55%

2030 $ 1.2775 27.63%

2031 $ 1.3414 34.01%

2032 $ 1.4085 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4789 47.75%

2034 $ 1.5528 55.13%

2035 $ 1.6305 62.89%

2036 $ 1.7120 71.03%

2037 $ 1.7976 79.59%

2038 $ 1.8875 88.56%

2039 $ 1.9819 97.99%

2040 $ 2.0810 107.89% Vis mer Kortsiktig Parabol USD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.001 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.0011 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.0019 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0051 0.41% Parabol USD (PARAUSD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PARAUSD September 21, 2025(I dag) er $1.001 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Parabol USD (PARAUSD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PARAUSD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0011 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Parabol USD (PARAUSD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PARAUSD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0019 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Parabol USD (PARAUSD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PARAUSD $1.0051 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Parabol USD prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 255.52K$ 255.52K $ 255.52K Opplagsforsyning 255.16K 255.16K 255.16K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PARAUSD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PARAUSD en sirkulerende forsyning på 255.16K og total markedsverdi på $ 255.52K. Se PARAUSD livepris

Parabol USD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Parabol USD direktepris, er gjeldende pris for Parabol USD 1.001USD. Den sirkulerende forsyningen av Parabol USD(PARAUSD) er 255.16K PARAUSD , som gir den en markedsverdi på $255,524 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.12% $ -0.001207 $ 1.003 $ 1

7 dager -0.04% $ -0.000422 $ 1.0025 $ 1.0000

30 dager -0.03% $ -0.000328 $ 1.0025 $ 1.0000 24-timers ytelse De siste 24 timene har Parabol USD vist en prisbevegelse på $-0.001207 , noe som gjenspeiler en -0.12% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Parabol USD handlet på en topp på $1.0025 og en bunn på $1.0000 . Det så en prisendring på -0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til PARAUSD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Parabol USD opplevd en -0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000328 av dens verdi. Dette indikerer at PARAUSD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Parabol USD (PARAUSD) prisforutsigelsesmodul? Parabol USD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PARAUSD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Parabol USD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PARAUSD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Parabol USD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PARAUSD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PARAUSD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Parabol USD.

Hvorfor er PARAUSD-prisforutsigelse viktig?

PARAUSD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PARAUSD nå? I følge dine forutsigelser vil PARAUSD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PARAUSD neste måned? I følge Parabol USD (PARAUSD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PARAUSD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PARAUSD koste i 2026? Prisen på 1 Parabol USD (PARAUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PARAUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PARAUSD i 2027? Parabol USD (PARAUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PARAUSD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PARAUSD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Parabol USD (PARAUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PARAUSD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Parabol USD (PARAUSD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PARAUSD koste i 2030? Prisen på 1 Parabol USD (PARAUSD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PARAUSD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PARAUSD i 2040? Parabol USD (PARAUSD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PARAUSD innen 2040.