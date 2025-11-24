OpenDelta GMCI30 (OG30)-prisforutsigelse (USD)

Få OpenDelta GMCI30 prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye OG30 vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på OpenDelta GMCI30
%

*Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata.

OpenDelta GMCI30 Prisprediksjon
--
----
0.00%
USD
Faktisk
Prediksjon
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 10:36:45 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD)

OpenDelta GMCI30 (OG30) prisprognose for 2025 (i år)

Basert på forutsigelsen din, kan OpenDelta GMCI30 potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.151885 i 2025.

OpenDelta GMCI30 (OG30) prisprognose for 2026 (neste år)

Basert på forutsigelsen din, kan OpenDelta GMCI30 potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.159479 i 2026.

OpenDelta GMCI30 (OG30) prisprognose for 2027 (om 2 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OG30 for 2027 $ 0.167453 med en 10.25% vekstrate.

OpenDelta GMCI30 (OG30) prisprognose for 2028 (om 3 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OG30 for 2028 $ 0.175825 med en 15.76% vekstrate.

OpenDelta GMCI30 (OG30) prisprognose for 2029 (om 4 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OG30 for 2029 $ 0.184617 med en 21.55% vekstrate.

OpenDelta GMCI30 (OG30) prisprognose for 2030 (om 5 år)

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OG30 for 2030 $ 0.193848 med en 27.63% vekstrate.

OpenDelta GMCI30 (OG30) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på OpenDelta GMCI30 potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.315758.

OpenDelta GMCI30 (OG30) prisprognose for 2050 (om 25 år)

I 2050 kan prisen på OpenDelta GMCI30 potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.514336.

År
Pris
Vekst
  • 2025
    $ 0.151885
    0.00%
  • 2026
    $ 0.159479
    5.00%
  • 2027
    $ 0.167453
    10.25%
  • 2028
    $ 0.175825
    15.76%
  • 2029
    $ 0.184617
    21.55%
  • 2030
    $ 0.193848
    27.63%
  • 2031
    $ 0.203540
    34.01%
  • 2032
    $ 0.213717
    40.71%
År
Pris
Vekst
  • 2033
    $ 0.224403
    47.75%
  • 2034
    $ 0.235623
    55.13%
  • 2035
    $ 0.247404
    62.89%
  • 2036
    $ 0.259774
    71.03%
  • 2037
    $ 0.272763
    79.59%
  • 2038
    $ 0.286401
    88.56%
  • 2039
    $ 0.300721
    97.99%
  • 2040
    $ 0.315758
    107.89%
Vis mer

Kortsiktig OpenDelta GMCI30-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager

Dato
Prisforutsigelse
Vekst
  • November 24, 2025(I dag)
    $ 0.151885
    0.00%
  • November 25, 2025(I morgen)
    $ 0.151905
    0.01%
  • December 1, 2025(Denne uken)
    $ 0.152030
    0.10%
  • December 24, 2025(30 dager)
    $ 0.152509
    0.41%
OpenDelta GMCI30 (OG30) prisforutsigelse i dag

Den forutsette prisen for OG30 November 24, 2025(I dag) er $0.151885. Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Prisforutsigelse i morgen

For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for OG30, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.151905. Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Prisforutsigelse denne uken

December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for OG30, ved å bruke en årlig vekstsats på 5%, $0.152030. Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene.

OpenDelta GMCI30 (OG30) prisforutsigelse 30 dager

Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for OG30 $0.152509. Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende OpenDelta GMCI30 prisstatistikk

--
----

--

$ 142.77K
$ 142.77K$ 142.77K

940.00K
940.00K 940.00K

--
----

--

Den siste OG30-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --.
Videre har OG30 en sirkulerende forsyning på 940.00K og total markedsverdi på $ 142.77K.

OpenDelta GMCI30 Historisk pris

I følge de siste dataene samlet på siden for OpenDelta GMCI30 direktepris, er gjeldende pris for OpenDelta GMCI30 0.151885USD. Den sirkulerende forsyningen av OpenDelta GMCI30(OG30) er 940.00K OG30, som gir den en markedsverdi på $142,772.

Periode
Endring(%)
Endring(USD)
Høy
Lav
  • 24 timer
    1.27%
    $ 0.001909
    $ 0.15268
    $ 0.149063
  • 7 dager
    -9.29%
    $ -0.014118
    $ 0.199800
    $ 0.149036
  • 30 dager
    -24.43%
    $ -0.037119
    $ 0.199800
    $ 0.149036
24-timers ytelse

De siste 24 timene har OpenDelta GMCI30 vist en prisbevegelse på $0.001909, noe som gjenspeiler en 1.27% endring i verdien.

7-dagers ytelse

I løpet av de siste 7 dagene har OpenDelta GMCI30 handlet på en topp på $0.199800 og en bunn på $0.149036. Det så en prisendring på -9.29%. Denne nylige trenden viser potensialet til OG30 for ytterligere bevegelse i markedet.

30-dagers ytelse

Den siste måneden har OpenDelta GMCI30 opplevd en -24.43% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.037119 av dens verdi. Dette indikerer at OG30 kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer OpenDelta GMCI30 (OG30) prisforutsigelsesmodul?

OpenDelta GMCI30-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for OG30 basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på.

1. Legg inn vekstprognosen din

Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for OpenDelta GMCI30 det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden.

2. Beregn fremtidig pris

Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for OG30, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid.

3. Utforsk forskjellige scenarier

Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til OpenDelta GMCI30. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger.

4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt

Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til OG30.

Tekniske indikatorer for prisforutsigelse

For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer:

Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer.

Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold.

Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til OG30 for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase.

Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til OpenDelta GMCI30.

Hvorfor er OG30-prisforutsigelse viktig?

OG30-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ):

Er det verdt å investere i OG30 nå?
I følge dine forutsigelser vil OG30 oppnå -- undefined, noe som gjør det til et token verdt å vurdere.
Hva er prisforutsigelsen for OG30 neste måned?
I følge OpenDelta GMCI30 (OG30)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte OG30-prisen nå -- undefined.
Hvor mye vil 1 OG30 koste i 2026?
Prisen på 1 OpenDelta GMCI30 (OG30) i dag er --. I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OG30 øke med 0.00%, og vil nå -- i 2026.
Hva er den forventede prisen på OG30 i 2027?
OpenDelta GMCI30 (OG30) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OG30 innen 2027.
Hva er det estimerte prismålet for OG30 i 2028?
I følge prisforutsigelsen din, vil OpenDelta GMCI30 (OG30) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028.
Hva er det estimerte prismålet for OG30 i 2029?
I følge prisforutsigelsen din, vil OpenDelta GMCI30 (OG30) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029.
Hvor mye vil 1 OG30 koste i 2030?
Prisen på 1 OpenDelta GMCI30 (OG30) i dag er --. I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OG30 øke med 0.00%, og vil nå -- i 2030.
Hva er prisforutsigelsen for OG30 i 2040?
OpenDelta GMCI30 (OG30) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OG30 innen 2040.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 10:36:45 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet publisert på sidene våre for prognoser for kryptopriser er basert på informasjon og tilbakemeldinger gitt til oss av MEXC-brukere og/eller andre tredjepartskilder. Den presenteres for deg på "som den er"-basis kun for informasjons- og illustrative formål, uten noen representasjon eller garanti av noe slag. Det er viktig å merke seg at de presenterte prisanslagene kanskje ikke er nøyaktige og ikke bør behandles som sådan. Fremtidige priser kan avvike betydelig fra de presenterte spådommene, og de bør ikke stoles på for investeringsbeslutninger.

Videre skal dette innholdet ikke tolkes som økonomisk råd, og det er heller ikke ment å anbefale kjøp av noe spesifikt produkt eller tjeneste. MEXC skal ikke være ansvarlig overfor deg på noen måte for tap som du kan pådra deg som et resultat av å referere, bruke og/eller stole på innhold publisert på våre kryptoprisforutsigelsessider. Det er viktig å være klar over at digitale aktivapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Verdien av investeringen din kan både synke og øke, og det er ingen garanti for å få tilbake det opprinnelig investerte beløpet. Til syvende og sist er du alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine, og MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. Vær oppmerksom på at tidligere resultater ikke er en pålitelig prediktor for fremtidig ytelse. Du bør kun investere i produkter du er kjent med og forstår de tilknyttede risikoene. Vurder nøye din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse, og rådfør deg med en uavhengig finansiell rådgiver før du tar investeringsbeslutninger.