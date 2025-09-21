Basert på forutsigelsen din, kan Open Dollar potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.7 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Open Dollar potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.785 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OD for 2027 $ 1.8742 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OD for 2028 $ 1.9679 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OD for 2029 $ 2.0663 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OD for 2030 $ 2.1696 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Open Dollar potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 3.5341.

I 2050 kan prisen på Open Dollar potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 5.7568.