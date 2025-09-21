OnX Finance (ONX)-prisforutsigelse (USD)

Få OnX Finance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ONX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på OnX Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon OnX Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) OnX Finance (ONX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan OnX Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011905 i 2025. OnX Finance (ONX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan OnX Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012500 i 2026. OnX Finance (ONX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONX for 2027 $ 0.013125 med en 10.25% vekstrate. OnX Finance (ONX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONX for 2028 $ 0.013782 med en 15.76% vekstrate. OnX Finance (ONX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONX for 2029 $ 0.014471 med en 21.55% vekstrate. OnX Finance (ONX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONX for 2030 $ 0.015194 med en 27.63% vekstrate. OnX Finance (ONX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på OnX Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.024750. OnX Finance (ONX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på OnX Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.040316. År Pris Vekst 2025 $ 0.011905 0.00%

2026 $ 0.012500 5.00%

2027 $ 0.013125 10.25%

2028 $ 0.013782 15.76%

2029 $ 0.014471 21.55%

2030 $ 0.015194 27.63%

2031 $ 0.015954 34.01%

2032 $ 0.016752 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.017589 47.75%

2034 $ 0.018469 55.13%

2035 $ 0.019392 62.89%

2036 $ 0.020362 71.03%

2037 $ 0.021380 79.59%

2038 $ 0.022449 88.56%

2039 $ 0.023572 97.99%

2040 $ 0.024750 107.89% Vis mer Kortsiktig OnX Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.011905 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.011907 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.011916 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.011954 0.41% OnX Finance (ONX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ONX September 21, 2025(I dag) er $0.011905 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. OnX Finance (ONX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ONX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.011907 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. OnX Finance (ONX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ONX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.011916 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. OnX Finance (ONX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ONX $0.011954 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende OnX Finance prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 117.67K$ 117.67K $ 117.67K Opplagsforsyning 9.88M 9.88M 9.88M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste ONX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har ONX en sirkulerende forsyning på 9.88M og total markedsverdi på $ 117.67K. Se ONX livepris

OnX Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for OnX Finance direktepris, er gjeldende pris for OnX Finance 0.011905USD. Den sirkulerende forsyningen av OnX Finance(ONX) er 9.88M ONX , som gir den en markedsverdi på $117,665 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.88% $ 0.000219 $ 0.012211 $ 0.011574

7 dager 6.32% $ 0.000752 $ 0.012906 $ 0.010004

30 dager 18.99% $ 0.002261 $ 0.012906 $ 0.010004 24-timers ytelse De siste 24 timene har OnX Finance vist en prisbevegelse på $0.000219 , noe som gjenspeiler en 1.88% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har OnX Finance handlet på en topp på $0.012906 og en bunn på $0.010004 . Det så en prisendring på 6.32% . Denne nylige trenden viser potensialet til ONX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har OnX Finance opplevd en 18.99% endring, som gjenspeiler omtrent $0.002261 av dens verdi. Dette indikerer at ONX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer OnX Finance (ONX) prisforutsigelsesmodul? OnX Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ONX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for OnX Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ONX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til OnX Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ONX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ONX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til OnX Finance.

Hvorfor er ONX-prisforutsigelse viktig?

ONX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ONX nå? I følge dine forutsigelser vil ONX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ONX neste måned? I følge OnX Finance (ONX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ONX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ONX koste i 2026? Prisen på 1 OnX Finance (ONX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ONX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ONX i 2027? OnX Finance (ONX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ONX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ONX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil OnX Finance (ONX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ONX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil OnX Finance (ONX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ONX koste i 2030? Prisen på 1 OnX Finance (ONX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ONX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ONX i 2040? OnX Finance (ONX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ONX innen 2040.