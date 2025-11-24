Onchain Yield Coin (ONYC)-prisforutsigelse (USD)

Få Onchain Yield Coin prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ONYC vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Onchain Yield Coin % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Onchain Yield Coin-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Onchain Yield Coin (ONYC) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Onchain Yield Coin potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.05 i 2025. Onchain Yield Coin (ONYC) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Onchain Yield Coin potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1025 i 2026. Onchain Yield Coin (ONYC) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONYC for 2027 $ 1.1576 med en 10.25% vekstrate. Onchain Yield Coin (ONYC) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONYC for 2028 $ 1.2155 med en 15.76% vekstrate. Onchain Yield Coin (ONYC) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONYC for 2029 $ 1.2762 med en 21.55% vekstrate. Onchain Yield Coin (ONYC) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ONYC for 2030 $ 1.3400 med en 27.63% vekstrate. Onchain Yield Coin (ONYC) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Onchain Yield Coin potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.1828. Onchain Yield Coin (ONYC) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Onchain Yield Coin potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.5556. År Pris Vekst 2025 $ 1.05 0.00%

2026 $ 1.1025 5.00%

2027 $ 1.1576 10.25%

2028 $ 1.2155 15.76%

2029 $ 1.2762 21.55%

2030 $ 1.3400 27.63%

2031 $ 1.4071 34.01%

2032 $ 1.4774 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.5513 47.75%

2034 $ 1.6288 55.13%

2035 $ 1.7103 62.89%

2036 $ 1.7958 71.03%

2037 $ 1.8856 79.59%

2038 $ 1.9799 88.56%

2039 $ 2.0789 97.99%

2040 $ 2.1828 107.89% Vis mer Kortsiktig Onchain Yield Coin-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 1.05 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 1.0501 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 1.0510 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 1.0543 0.41% Onchain Yield Coin (ONYC) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ONYC November 24, 2025(I dag) er $1.05 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Onchain Yield Coin (ONYC) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ONYC, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0501 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Onchain Yield Coin (ONYC) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ONYC, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0510 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Onchain Yield Coin (ONYC) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ONYC $1.0543 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Onchain Yield Coin prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 105.01M$ 105.01M $ 105.01M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste ONYC-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har ONYC en sirkulerende forsyning på 100.00M og total markedsverdi på $ 105.01M. Se ONYC livepris

Onchain Yield Coin Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Onchain Yield Coin direktepris, er gjeldende pris for Onchain Yield Coin 1.05USD. Den sirkulerende forsyningen av Onchain Yield Coin(ONYC) er 100.00M ONYC , som gir den en markedsverdi på $105,012,092 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.11% $ 0.001154 $ 1.051 $ 1.048

7 dager 0.23% $ 0.002438 $ 1.0503 $ 1.0416

30 dager 0.86% $ 0.009010 $ 1.0503 $ 1.0416 24-timers ytelse De siste 24 timene har Onchain Yield Coin vist en prisbevegelse på $0.001154 , noe som gjenspeiler en 0.11% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Onchain Yield Coin handlet på en topp på $1.0503 og en bunn på $1.0416 . Det så en prisendring på 0.23% . Denne nylige trenden viser potensialet til ONYC for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Onchain Yield Coin opplevd en 0.86% endring, som gjenspeiler omtrent $0.009010 av dens verdi. Dette indikerer at ONYC kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Onchain Yield Coin (ONYC) prisforutsigelsesmodul? Onchain Yield Coin-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ONYC basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Onchain Yield Coin det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ONYC, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Onchain Yield Coin. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ONYC. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ONYC for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Onchain Yield Coin.

Hvorfor er ONYC-prisforutsigelse viktig?

ONYC-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

