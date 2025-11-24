Odin Liquidity Network (ODIN)-prisforutsigelse (USD)

Få Odin Liquidity Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ODIN vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Odin Liquidity Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Odin Liquidity Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Odin Liquidity Network (ODIN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Odin Liquidity Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003447 i 2025. Odin Liquidity Network (ODIN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Odin Liquidity Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003619 i 2026. Odin Liquidity Network (ODIN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ODIN for 2027 $ 0.003800 med en 10.25% vekstrate. Odin Liquidity Network (ODIN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ODIN for 2028 $ 0.003990 med en 15.76% vekstrate. Odin Liquidity Network (ODIN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ODIN for 2029 $ 0.004190 med en 21.55% vekstrate. Odin Liquidity Network (ODIN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ODIN for 2030 $ 0.004399 med en 27.63% vekstrate. Odin Liquidity Network (ODIN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Odin Liquidity Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007166. Odin Liquidity Network (ODIN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Odin Liquidity Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011673. År Pris Vekst 2025 $ 0.003447 0.00%

2026 $ 0.003619 5.00%

2027 $ 0.003800 10.25%

2028 $ 0.003990 15.76%

2029 $ 0.004190 21.55%

2030 $ 0.004399 27.63%

2031 $ 0.004619 34.01%

2032 $ 0.004850 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005093 47.75%

2034 $ 0.005347 55.13%

2035 $ 0.005615 62.89%

2036 $ 0.005895 71.03%

2037 $ 0.006190 79.59%

2038 $ 0.006500 88.56%

2039 $ 0.006825 97.99%

2040 $ 0.007166 107.89% Vis mer Kortsiktig Odin Liquidity Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.003447 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.003447 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.003450 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.003461 0.41% Odin Liquidity Network (ODIN) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ODIN November 24, 2025(I dag) er $0.003447 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Odin Liquidity Network (ODIN) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ODIN, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003447 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Odin Liquidity Network (ODIN) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ODIN, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003450 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Odin Liquidity Network (ODIN) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ODIN $0.003461 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Odin Liquidity Network prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 646.03K$ 646.03K $ 646.03K Opplagsforsyning 187.41M 187.41M 187.41M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste ODIN-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har ODIN en sirkulerende forsyning på 187.41M og total markedsverdi på $ 646.03K. Se ODIN livepris

Odin Liquidity Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Odin Liquidity Network direktepris, er gjeldende pris for Odin Liquidity Network 0.003447USD. Den sirkulerende forsyningen av Odin Liquidity Network(ODIN) er 187.41M ODIN , som gir den en markedsverdi på $646,029 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.57% $ 0 $ 0.003566 $ 0.003419

7 dager -9.66% $ -0.000333 $ 0.005074 $ 0.003166

30 dager -31.98% $ -0.001102 $ 0.005074 $ 0.003166 24-timers ytelse De siste 24 timene har Odin Liquidity Network vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.57% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Odin Liquidity Network handlet på en topp på $0.005074 og en bunn på $0.003166 . Det så en prisendring på -9.66% . Denne nylige trenden viser potensialet til ODIN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Odin Liquidity Network opplevd en -31.98% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001102 av dens verdi. Dette indikerer at ODIN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Odin Liquidity Network (ODIN) prisforutsigelsesmodul? Odin Liquidity Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ODIN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Odin Liquidity Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ODIN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Odin Liquidity Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ODIN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ODIN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Odin Liquidity Network.

Hvorfor er ODIN-prisforutsigelse viktig?

ODIN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

