Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Notional Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Notional Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Notional Finance (NOTE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Notional Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.043229 i 2025. Notional Finance (NOTE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Notional Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.045390 i 2026. Notional Finance (NOTE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NOTE for 2027 $ 0.047660 med en 10.25% vekstrate. Notional Finance (NOTE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NOTE for 2028 $ 0.050043 med en 15.76% vekstrate. Notional Finance (NOTE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NOTE for 2029 $ 0.052545 med en 21.55% vekstrate. Notional Finance (NOTE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NOTE for 2030 $ 0.055172 med en 27.63% vekstrate. Notional Finance (NOTE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Notional Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.089870. Notional Finance (NOTE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Notional Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.146389. År Pris Vekst 2025 $ 0.043229 0.00%

2026 $ 0.045390 5.00%

2027 $ 0.047660 10.25%

2028 $ 0.050043 15.76%

2029 $ 0.052545 21.55%

2030 $ 0.055172 27.63%

2031 $ 0.057931 34.01%

2032 $ 0.060827 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.063869 47.75%

2034 $ 0.067062 55.13%

2035 $ 0.070415 62.89%

2036 $ 0.073936 71.03%

2037 $ 0.077633 79.59%

2038 $ 0.081515 88.56%

2039 $ 0.085591 97.99%

2040 $ 0.089870 107.89% Vis mer Kortsiktig Notional Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.043229 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.043235 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.043270 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.043406 0.41% Notional Finance (NOTE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NOTE September 21, 2025(I dag) er $0.043229 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Notional Finance (NOTE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NOTE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.043235 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Notional Finance (NOTE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NOTE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.043270 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Notional Finance (NOTE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NOTE $0.043406 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Notional Finance prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 2.03M
Opplagsforsyning 47.03M
Volum (24 timer) ----
Den siste NOTE-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har NOTE en sirkulerende forsyning på 47.03M og total markedsverdi på $ 2.03M.

Notional Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Notional Finance direktepris, er gjeldende pris for Notional Finance 0.043229USD. Den sirkulerende forsyningen av Notional Finance(NOTE) er 47.03M NOTE , som gir den en markedsverdi på $2,032,995 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.84% $ 0.000362 $ 0.043372 $ 0.042693

7 dager -4.41% $ -0.001909 $ 0.045156 $ 0.042588

30 dager -2.69% $ -0.001165 $ 0.045156 $ 0.042588 24-timers ytelse De siste 24 timene har Notional Finance vist en prisbevegelse på $0.000362 , noe som gjenspeiler en 0.84% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Notional Finance handlet på en topp på $0.045156 og en bunn på $0.042588 . Det så en prisendring på -4.41% . Denne nylige trenden viser potensialet til NOTE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Notional Finance opplevd en -2.69% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001165 av dens verdi. Dette indikerer at NOTE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Notional Finance (NOTE) prisforutsigelsesmodul? Notional Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NOTE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Notional Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NOTE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Notional Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NOTE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NOTE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Notional Finance.

Hvorfor er NOTE-prisforutsigelse viktig?

NOTE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

