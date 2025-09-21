MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / NOT A CHILL GUY (PHILLIP) /

NOT A CHILL GUY (PHILLIP)-prisforutsigelse (USD)

Få NOT A CHILL GUY prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PHILLIP vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp PHILLIP

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på NOT A CHILL GUY % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon NOT A CHILL GUY-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) NOT A CHILL GUY (PHILLIP) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan NOT A CHILL GUY potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2025. NOT A CHILL GUY (PHILLIP) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan NOT A CHILL GUY potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2026. NOT A CHILL GUY (PHILLIP) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHILLIP for 2027 $ 0 med en 10.25% vekstrate. NOT A CHILL GUY (PHILLIP) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHILLIP for 2028 $ 0 med en 15.76% vekstrate. NOT A CHILL GUY (PHILLIP) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHILLIP for 2029 $ 0 med en 21.55% vekstrate. NOT A CHILL GUY (PHILLIP) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PHILLIP for 2030 $ 0 med en 27.63% vekstrate. NOT A CHILL GUY (PHILLIP) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på NOT A CHILL GUY potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0. NOT A CHILL GUY (PHILLIP) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på NOT A CHILL GUY potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0. År Pris Vekst 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Vis mer Kortsiktig NOT A CHILL GUY-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0 0.41% NOT A CHILL GUY (PHILLIP) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PHILLIP September 21, 2025(I dag) er $0 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PHILLIP, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. NOT A CHILL GUY (PHILLIP) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PHILLIP, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. NOT A CHILL GUY (PHILLIP) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PHILLIP $0 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende NOT A CHILL GUY prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Opplagsforsyning 996.12M 996.12M 996.12M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste PHILLIP-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har PHILLIP en sirkulerende forsyning på 996.12M og total markedsverdi på $ 12.83K. Se PHILLIP livepris

NOT A CHILL GUY Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for NOT A CHILL GUY direktepris, er gjeldende pris for NOT A CHILL GUY 0USD. Den sirkulerende forsyningen av NOT A CHILL GUY(PHILLIP) er 996.12M PHILLIP , som gir den en markedsverdi på $12,831.29 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.93% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -2.31% $ 0 $ 0.000013 $ 0.000011

30 dager 28.80% $ 0 $ 0.000013 $ 0.000011 24-timers ytelse De siste 24 timene har NOT A CHILL GUY vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.93% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har NOT A CHILL GUY handlet på en topp på $0.000013 og en bunn på $0.000011 . Det så en prisendring på -2.31% . Denne nylige trenden viser potensialet til PHILLIP for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har NOT A CHILL GUY opplevd en 28.80% endring, som gjenspeiler omtrent $0 av dens verdi. Dette indikerer at PHILLIP kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer NOT A CHILL GUY (PHILLIP) prisforutsigelsesmodul? NOT A CHILL GUY-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PHILLIP basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for NOT A CHILL GUY det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PHILLIP, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til NOT A CHILL GUY. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PHILLIP. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PHILLIP for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til NOT A CHILL GUY.

Hvorfor er PHILLIP-prisforutsigelse viktig?

PHILLIP-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PHILLIP nå? I følge dine forutsigelser vil PHILLIP oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PHILLIP neste måned? I følge NOT A CHILL GUY (PHILLIP)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PHILLIP-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PHILLIP koste i 2026? Prisen på 1 NOT A CHILL GUY (PHILLIP) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PHILLIP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PHILLIP i 2027? NOT A CHILL GUY (PHILLIP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PHILLIP innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PHILLIP i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil NOT A CHILL GUY (PHILLIP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PHILLIP i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil NOT A CHILL GUY (PHILLIP) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PHILLIP koste i 2030? Prisen på 1 NOT A CHILL GUY (PHILLIP) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PHILLIP øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PHILLIP i 2040? NOT A CHILL GUY (PHILLIP) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PHILLIP innen 2040. Registrer deg nå