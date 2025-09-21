Nord Finance (NORD)-prisforutsigelse (USD)

Få Nord Finance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NORD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Nord Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Nord Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Nord Finance (NORD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Nord Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008955 i 2025. Nord Finance (NORD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Nord Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009403 i 2026. Nord Finance (NORD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NORD for 2027 $ 0.009873 med en 10.25% vekstrate. Nord Finance (NORD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NORD for 2028 $ 0.010367 med en 15.76% vekstrate. Nord Finance (NORD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NORD for 2029 $ 0.010885 med en 21.55% vekstrate. Nord Finance (NORD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NORD for 2030 $ 0.011429 med en 27.63% vekstrate. Nord Finance (NORD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Nord Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.018618. Nord Finance (NORD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Nord Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.030327. År Pris Vekst 2025 $ 0.008955 0.00%

2026 $ 0.009403 5.00%

2027 $ 0.009873 10.25%

2028 $ 0.010367 15.76%

2029 $ 0.010885 21.55%

2030 $ 0.011429 27.63%

2031 $ 0.012001 34.01%

2032 $ 0.012601 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.013231 47.75%

2034 $ 0.013893 55.13%

2035 $ 0.014587 62.89%

2036 $ 0.015317 71.03%

2037 $ 0.016083 79.59%

2038 $ 0.016887 88.56%

2039 $ 0.017731 97.99%

2040 $ 0.018618 107.89% Vis mer Kortsiktig Nord Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.008955 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.008956 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.008964 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.008992 0.41% Nord Finance (NORD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NORD September 21, 2025(I dag) er $0.008955 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Nord Finance (NORD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NORD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.008956 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Nord Finance (NORD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NORD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.008964 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Nord Finance (NORD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NORD $0.008992 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Nord Finance prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 66.22K$ 66.22K $ 66.22K Opplagsforsyning 7.39M 7.39M 7.39M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste NORD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har NORD en sirkulerende forsyning på 7.39M og total markedsverdi på $ 66.22K. Se NORD livepris

Nord Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Nord Finance direktepris, er gjeldende pris for Nord Finance 0.008955USD. Den sirkulerende forsyningen av Nord Finance(NORD) er 7.39M NORD , som gir den en markedsverdi på $66,224 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -6.41% $ -0.000574 $ 0.009059 $ 0.008938

30 dager 3.94% $ 0.000352 $ 0.009059 $ 0.008938 24-timers ytelse De siste 24 timene har Nord Finance vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Nord Finance handlet på en topp på $0.009059 og en bunn på $0.008938 . Det så en prisendring på -6.41% . Denne nylige trenden viser potensialet til NORD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Nord Finance opplevd en 3.94% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000352 av dens verdi. Dette indikerer at NORD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Nord Finance (NORD) prisforutsigelsesmodul? Nord Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NORD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Nord Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NORD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Nord Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NORD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NORD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Nord Finance.

Hvorfor er NORD-prisforutsigelse viktig?

NORD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NORD nå? I følge dine forutsigelser vil NORD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NORD neste måned? I følge Nord Finance (NORD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NORD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NORD koste i 2026? Prisen på 1 Nord Finance (NORD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NORD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NORD i 2027? Nord Finance (NORD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NORD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NORD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Nord Finance (NORD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NORD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Nord Finance (NORD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NORD koste i 2030? Prisen på 1 Nord Finance (NORD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NORD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NORD i 2040? Nord Finance (NORD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NORD innen 2040.