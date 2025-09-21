Noon USN (USN)-prisforutsigelse (USD)

Få Noon USN prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye USN vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp USN

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Noon USN % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Noon USN-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Noon USN (USN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Noon USN potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.999825 i 2025. Noon USN (USN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Noon USN potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0498 i 2026. Noon USN (USN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USN for 2027 $ 1.1023 med en 10.25% vekstrate. Noon USN (USN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USN for 2028 $ 1.1574 med en 15.76% vekstrate. Noon USN (USN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USN for 2029 $ 1.2152 med en 21.55% vekstrate. Noon USN (USN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USN for 2030 $ 1.2760 med en 27.63% vekstrate. Noon USN (USN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Noon USN potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0785. Noon USN (USN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Noon USN potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3857. År Pris Vekst 2025 $ 0.999825 0.00%

2026 $ 1.0498 5.00%

2027 $ 1.1023 10.25%

2028 $ 1.1574 15.76%

2029 $ 1.2152 21.55%

2030 $ 1.2760 27.63%

2031 $ 1.3398 34.01%

2032 $ 1.4068 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4771 47.75%

2034 $ 1.5510 55.13%

2035 $ 1.6286 62.89%

2036 $ 1.7100 71.03%

2037 $ 1.7955 79.59%

2038 $ 1.8853 88.56%

2039 $ 1.9795 97.99%

2040 $ 2.0785 107.89% Vis mer Kortsiktig Noon USN-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.999825 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.999961 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.0007 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0039 0.41% Noon USN (USN) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for USN September 21, 2025(I dag) er $0.999825 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Noon USN (USN) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for USN, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.999961 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Noon USN (USN) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for USN, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0007 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Noon USN (USN) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for USN $1.0039 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Noon USN prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 22.93M$ 22.93M $ 22.93M Opplagsforsyning 22.94M 22.94M 22.94M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste USN-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har USN en sirkulerende forsyning på 22.94M og total markedsverdi på $ 22.93M. Se USN livepris

Noon USN Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Noon USN direktepris, er gjeldende pris for Noon USN 0.999825USD. Den sirkulerende forsyningen av Noon USN(USN) er 22.94M USN , som gir den en markedsverdi på $22,932,719 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000104 $ 1.004 $ 0.996095

7 dager -0.00% $ -0.000046 $ 1.0037 $ 0.996929

30 dager 0.04% $ 0.000354 $ 1.0037 $ 0.996929 24-timers ytelse De siste 24 timene har Noon USN vist en prisbevegelse på $-0.000104 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Noon USN handlet på en topp på $1.0037 og en bunn på $0.996929 . Det så en prisendring på -0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til USN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Noon USN opplevd en 0.04% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000354 av dens verdi. Dette indikerer at USN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Noon USN (USN) prisforutsigelsesmodul? Noon USN-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for USN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Noon USN det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for USN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Noon USN. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til USN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til USN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Noon USN.

Hvorfor er USN-prisforutsigelse viktig?

USN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i USN nå? I følge dine forutsigelser vil USN oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for USN neste måned? I følge Noon USN (USN)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte USN-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 USN koste i 2026? Prisen på 1 Noon USN (USN) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil USN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på USN i 2027? Noon USN (USN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 USN innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for USN i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Noon USN (USN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for USN i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Noon USN (USN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 USN koste i 2030? Prisen på 1 Noon USN (USN) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil USN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for USN i 2040? Noon USN (USN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 USN innen 2040. Registrer deg nå