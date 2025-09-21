Nexus Mutual (NXM)-prisforutsigelse (USD)

Få Nexus Mutual prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NXM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp NXM

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Nexus Mutual % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Nexus Mutual-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Nexus Mutual (NXM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Nexus Mutual potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 99.57 i 2025. Nexus Mutual (NXM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Nexus Mutual potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 104.5485 i 2026. Nexus Mutual (NXM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NXM for 2027 $ 109.7759 med en 10.25% vekstrate. Nexus Mutual (NXM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NXM for 2028 $ 115.2647 med en 15.76% vekstrate. Nexus Mutual (NXM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NXM for 2029 $ 121.0279 med en 21.55% vekstrate. Nexus Mutual (NXM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NXM for 2030 $ 127.0793 med en 27.63% vekstrate. Nexus Mutual (NXM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Nexus Mutual potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 206.9988. Nexus Mutual (NXM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Nexus Mutual potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 337.1793. År Pris Vekst 2025 $ 99.57 0.00%

2026 $ 104.5485 5.00%

2027 $ 109.7759 10.25%

2028 $ 115.2647 15.76%

2029 $ 121.0279 21.55%

2030 $ 127.0793 27.63%

2031 $ 133.4333 34.01%

2032 $ 140.1049 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 147.1102 47.75%

2034 $ 154.4657 55.13%

2035 $ 162.1890 62.89%

2036 $ 170.2984 71.03%

2037 $ 178.8134 79.59%

2038 $ 187.7540 88.56%

2039 $ 197.1417 97.99%

2040 $ 206.9988 107.89% Vis mer Kortsiktig Nexus Mutual-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 99.57 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 99.5836 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 99.6654 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 99.9791 0.41% Nexus Mutual (NXM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NXM September 21, 2025(I dag) er $99.57 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Nexus Mutual (NXM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NXM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $99.5836 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Nexus Mutual (NXM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NXM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $99.6654 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Nexus Mutual (NXM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NXM $99.9791 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Nexus Mutual prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 210.31M$ 210.31M $ 210.31M Opplagsforsyning 2.11M 2.11M 2.11M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste NXM-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har NXM en sirkulerende forsyning på 2.11M og total markedsverdi på $ 210.31M. Se NXM livepris

Nexus Mutual Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Nexus Mutual direktepris, er gjeldende pris for Nexus Mutual 99.57USD. Den sirkulerende forsyningen av Nexus Mutual(NXM) er 2.11M NXM , som gir den en markedsverdi på $210,307,044 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -1.53% $ -1.5481 $ 102.12 $ 97.45

7 dager 2.56% $ 2.5504 $ 102.1813 $ 90.0816

30 dager 2.24% $ 2.2325 $ 102.1813 $ 90.0816 24-timers ytelse De siste 24 timene har Nexus Mutual vist en prisbevegelse på $-1.5481 , noe som gjenspeiler en -1.53% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Nexus Mutual handlet på en topp på $102.1813 og en bunn på $90.0816 . Det så en prisendring på 2.56% . Denne nylige trenden viser potensialet til NXM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Nexus Mutual opplevd en 2.24% endring, som gjenspeiler omtrent $2.2325 av dens verdi. Dette indikerer at NXM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Nexus Mutual (NXM) prisforutsigelsesmodul? Nexus Mutual-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NXM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Nexus Mutual det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NXM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Nexus Mutual. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NXM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NXM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Nexus Mutual.

Hvorfor er NXM-prisforutsigelse viktig?

NXM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NXM nå? I følge dine forutsigelser vil NXM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NXM neste måned? I følge Nexus Mutual (NXM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NXM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NXM koste i 2026? Prisen på 1 Nexus Mutual (NXM) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NXM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NXM i 2027? Nexus Mutual (NXM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NXM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NXM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Nexus Mutual (NXM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NXM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Nexus Mutual (NXM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NXM koste i 2030? Prisen på 1 Nexus Mutual (NXM) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NXM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NXM i 2040? Nexus Mutual (NXM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NXM innen 2040. Registrer deg nå