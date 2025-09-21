Neurahub (NEURA)-prisforutsigelse (USD)

Få Neurahub prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NEURA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Neurahub-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Neurahub (NEURA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Neurahub potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009074 i 2025. Neurahub (NEURA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Neurahub potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009528 i 2026. Neurahub (NEURA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEURA for 2027 $ 0.010004 med en 10.25% vekstrate. Neurahub (NEURA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEURA for 2028 $ 0.010505 med en 15.76% vekstrate. Neurahub (NEURA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEURA for 2029 $ 0.011030 med en 21.55% vekstrate. Neurahub (NEURA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEURA for 2030 $ 0.011581 med en 27.63% vekstrate. Neurahub (NEURA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Neurahub potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.018865. Neurahub (NEURA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Neurahub potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.030729.

2026 $ 0.009528 5.00%

2027 $ 0.010004 10.25%

2028 $ 0.010505 15.76%

2029 $ 0.011030 21.55%

2030 $ 0.011581 27.63%

2031 $ 0.012160 34.01%

2032 $ 0.012768 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.013407 47.75%

2034 $ 0.014077 55.13%

2035 $ 0.014781 62.89%

2036 $ 0.015520 71.03%

2037 $ 0.016296 79.59%

2038 $ 0.017111 88.56%

2039 $ 0.017967 97.99%

2040 $ 0.018865 107.89% Vis mer Kortsiktig Neurahub-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.009074 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.009075 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.009083 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.009111 0.41% Neurahub (NEURA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NEURA September 21, 2025(I dag) er $0.009074 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Neurahub (NEURA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NEURA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.009075 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Neurahub (NEURA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NEURA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.009083 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Neurahub (NEURA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NEURA $0.009111 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Neurahub prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 760.53K$ 760.53K $ 760.53K Opplagsforsyning 83.81M 83.81M 83.81M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste NEURA-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har NEURA en sirkulerende forsyning på 83.81M og total markedsverdi på $ 760.53K. Se NEURA livepris

Neurahub Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Neurahub direktepris, er gjeldende pris for Neurahub 0.009074USD. Den sirkulerende forsyningen av Neurahub(NEURA) er 83.81M NEURA , som gir den en markedsverdi på $760,528 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.46% $ 0 $ 0.009201 $ 0.009062

7 dager -5.19% $ -0.000471 $ 0.009728 $ 0.009083

30 dager -2.92% $ -0.000265 $ 0.009728 $ 0.009083 24-timers ytelse De siste 24 timene har Neurahub vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.46% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Neurahub handlet på en topp på $0.009728 og en bunn på $0.009083 . Det så en prisendring på -5.19% . Denne nylige trenden viser potensialet til NEURA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Neurahub opplevd en -2.92% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000265 av dens verdi. Dette indikerer at NEURA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Neurahub (NEURA) prisforutsigelsesmodul? Neurahub-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NEURA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Neurahub det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NEURA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Neurahub. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NEURA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NEURA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Neurahub.

Hvorfor er NEURA-prisforutsigelse viktig?

NEURA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

