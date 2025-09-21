Nest Basis Vault (NBASIS)-prisforutsigelse (USD)

Få Nest Basis Vault prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NBASIS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Nest Basis Vault-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Nest Basis Vault (NBASIS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Nest Basis Vault potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.03 i 2025. Nest Basis Vault (NBASIS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Nest Basis Vault potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0815 i 2026. Nest Basis Vault (NBASIS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NBASIS for 2027 $ 1.1355 med en 10.25% vekstrate. Nest Basis Vault (NBASIS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NBASIS for 2028 $ 1.1923 med en 15.76% vekstrate. Nest Basis Vault (NBASIS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NBASIS for 2029 $ 1.2519 med en 21.55% vekstrate. Nest Basis Vault (NBASIS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NBASIS for 2030 $ 1.3145 med en 27.63% vekstrate. Nest Basis Vault (NBASIS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Nest Basis Vault potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.1412. Nest Basis Vault (NBASIS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Nest Basis Vault potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.4879.

2026 $ 1.0815 5.00%

2027 $ 1.1355 10.25%

2028 $ 1.1923 15.76%

2029 $ 1.2519 21.55%

2030 $ 1.3145 27.63%

2031 $ 1.3802 34.01%

2032 $ 1.4493 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.5217 47.75%

2034 $ 1.5978 55.13%

2035 $ 1.6777 62.89%

2036 $ 1.7616 71.03%

2037 $ 1.8497 79.59%

2038 $ 1.9422 88.56%

2039 $ 2.0393 97.99%

2040 $ 2.1412 107.89% Vis mer Kortsiktig Nest Basis Vault-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.03 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.0301 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.0309 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0342 0.41% Nest Basis Vault (NBASIS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NBASIS September 21, 2025(I dag) er $1.03 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Nest Basis Vault (NBASIS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NBASIS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0301 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Nest Basis Vault (NBASIS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NBASIS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0309 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Nest Basis Vault (NBASIS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NBASIS $1.0342 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Nest Basis Vault prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 24.46M$ 24.46M $ 24.46M Opplagsforsyning 23.75M 23.75M 23.75M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste NBASIS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har NBASIS en sirkulerende forsyning på 23.75M og total markedsverdi på $ 24.46M. Se NBASIS livepris

Nest Basis Vault Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Nest Basis Vault direktepris, er gjeldende pris for Nest Basis Vault 1.03USD. Den sirkulerende forsyningen av Nest Basis Vault(NBASIS) er 23.75M NBASIS , som gir den en markedsverdi på $24,464,467 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.00018 $ 1.03 $ 1.03

7 dager 0.34% $ 0.003473 $ 1.0299 $ 1.0197

30 dager 1.00% $ 0.010299 $ 1.0299 $ 1.0197 24-timers ytelse De siste 24 timene har Nest Basis Vault vist en prisbevegelse på $0.00018 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Nest Basis Vault handlet på en topp på $1.0299 og en bunn på $1.0197 . Det så en prisendring på 0.34% . Denne nylige trenden viser potensialet til NBASIS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Nest Basis Vault opplevd en 1.00% endring, som gjenspeiler omtrent $0.010299 av dens verdi. Dette indikerer at NBASIS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Nest Basis Vault (NBASIS) prisforutsigelsesmodul? Nest Basis Vault-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NBASIS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Nest Basis Vault det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NBASIS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Nest Basis Vault. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NBASIS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NBASIS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Nest Basis Vault.

Hvorfor er NBASIS-prisforutsigelse viktig?

NBASIS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

