Neemo Staked Astar (NSASTR)-prisforutsigelse (USD)

Få Neemo Staked Astar prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NSASTR vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp NSASTR

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Neemo Staked Astar % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Neemo Staked Astar-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Neemo Staked Astar (NSASTR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Neemo Staked Astar potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.020989 i 2025. Neemo Staked Astar (NSASTR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Neemo Staked Astar potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.022039 i 2026. Neemo Staked Astar (NSASTR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NSASTR for 2027 $ 0.023141 med en 10.25% vekstrate. Neemo Staked Astar (NSASTR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NSASTR for 2028 $ 0.024298 med en 15.76% vekstrate. Neemo Staked Astar (NSASTR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NSASTR for 2029 $ 0.025512 med en 21.55% vekstrate. Neemo Staked Astar (NSASTR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NSASTR for 2030 $ 0.026788 med en 27.63% vekstrate. Neemo Staked Astar (NSASTR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Neemo Staked Astar potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.043635. Neemo Staked Astar (NSASTR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Neemo Staked Astar potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.071078. År Pris Vekst 2025 $ 0.020989 0.00%

2026 $ 0.022039 5.00%

2027 $ 0.023141 10.25%

2028 $ 0.024298 15.76%

2029 $ 0.025512 21.55%

2030 $ 0.026788 27.63%

2031 $ 0.028128 34.01%

2032 $ 0.029534 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.031011 47.75%

2034 $ 0.032561 55.13%

2035 $ 0.034189 62.89%

2036 $ 0.035899 71.03%

2037 $ 0.037694 79.59%

2038 $ 0.039578 88.56%

2039 $ 0.041557 97.99%

2040 $ 0.043635 107.89% Vis mer Kortsiktig Neemo Staked Astar-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.020989 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.020992 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.021009 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.021075 0.41% Neemo Staked Astar (NSASTR) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NSASTR September 21, 2025(I dag) er $0.020989 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Neemo Staked Astar (NSASTR) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NSASTR, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.020992 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Neemo Staked Astar (NSASTR) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NSASTR, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.021009 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Neemo Staked Astar (NSASTR) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NSASTR $0.021075 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Neemo Staked Astar prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Opplagsforsyning 204.35M 204.35M 204.35M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste NSASTR-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har NSASTR en sirkulerende forsyning på 204.35M og total markedsverdi på $ 4.29M. Se NSASTR livepris

Neemo Staked Astar Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Neemo Staked Astar direktepris, er gjeldende pris for Neemo Staked Astar 0.020989USD. Den sirkulerende forsyningen av Neemo Staked Astar(NSASTR) er 204.35M NSASTR , som gir den en markedsverdi på $4,289,132 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 3.00% $ 0.000611 $ 0.021240 $ 0.020224

7 dager -3.73% $ -0.000784 $ 0.021797 $ 0.013356

30 dager 59.71% $ 0.012532 $ 0.021797 $ 0.013356 24-timers ytelse De siste 24 timene har Neemo Staked Astar vist en prisbevegelse på $0.000611 , noe som gjenspeiler en 3.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Neemo Staked Astar handlet på en topp på $0.021797 og en bunn på $0.013356 . Det så en prisendring på -3.73% . Denne nylige trenden viser potensialet til NSASTR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Neemo Staked Astar opplevd en 59.71% endring, som gjenspeiler omtrent $0.012532 av dens verdi. Dette indikerer at NSASTR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Neemo Staked Astar (NSASTR) prisforutsigelsesmodul? Neemo Staked Astar-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NSASTR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Neemo Staked Astar det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NSASTR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Neemo Staked Astar. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NSASTR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NSASTR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Neemo Staked Astar.

Hvorfor er NSASTR-prisforutsigelse viktig?

NSASTR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NSASTR nå? I følge dine forutsigelser vil NSASTR oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NSASTR neste måned? I følge Neemo Staked Astar (NSASTR)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NSASTR-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NSASTR koste i 2026? Prisen på 1 Neemo Staked Astar (NSASTR) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NSASTR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NSASTR i 2027? Neemo Staked Astar (NSASTR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NSASTR innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NSASTR i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Neemo Staked Astar (NSASTR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NSASTR i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Neemo Staked Astar (NSASTR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NSASTR koste i 2030? Prisen på 1 Neemo Staked Astar (NSASTR) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NSASTR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NSASTR i 2040? Neemo Staked Astar (NSASTR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NSASTR innen 2040. Registrer deg nå