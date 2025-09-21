NAMI Protocol (NAMI)-prisforutsigelse (USD)

Få NAMI Protocol prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NAMI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp NAMI

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på NAMI Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon NAMI Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) NAMI Protocol (NAMI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan NAMI Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010995 i 2025. NAMI Protocol (NAMI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan NAMI Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011545 i 2026. NAMI Protocol (NAMI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAMI for 2027 $ 0.012122 med en 10.25% vekstrate. NAMI Protocol (NAMI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAMI for 2028 $ 0.012728 med en 15.76% vekstrate. NAMI Protocol (NAMI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAMI for 2029 $ 0.013365 med en 21.55% vekstrate. NAMI Protocol (NAMI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAMI for 2030 $ 0.014033 med en 27.63% vekstrate. NAMI Protocol (NAMI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på NAMI Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.022859. NAMI Protocol (NAMI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på NAMI Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.037235. År Pris Vekst 2025 $ 0.010995 0.00%

2026 $ 0.011545 5.00%

2027 $ 0.012122 10.25%

2028 $ 0.012728 15.76%

2029 $ 0.013365 21.55%

2030 $ 0.014033 27.63%

2031 $ 0.014735 34.01%

2032 $ 0.015472 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.016245 47.75%

2034 $ 0.017057 55.13%

2035 $ 0.017910 62.89%

2036 $ 0.018806 71.03%

2037 $ 0.019746 79.59%

2038 $ 0.020734 88.56%

2039 $ 0.021770 97.99%

2040 $ 0.022859 107.89% Vis mer Kortsiktig NAMI Protocol-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.010995 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.010997 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.011006 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.011040 0.41% NAMI Protocol (NAMI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NAMI September 21, 2025(I dag) er $0.010995 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. NAMI Protocol (NAMI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NAMI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.010997 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. NAMI Protocol (NAMI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NAMI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.011006 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. NAMI Protocol (NAMI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NAMI $0.011040 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende NAMI Protocol prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 969.43K$ 969.43K $ 969.43K Opplagsforsyning 88.16M 88.16M 88.16M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste NAMI-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har NAMI en sirkulerende forsyning på 88.16M og total markedsverdi på $ 969.43K. Se NAMI livepris

NAMI Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for NAMI Protocol direktepris, er gjeldende pris for NAMI Protocol 0.010995USD. Den sirkulerende forsyningen av NAMI Protocol(NAMI) er 88.16M NAMI , som gir den en markedsverdi på $969,434 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -7.41% $ -0.000880 $ 0.011877 $ 0.010995

7 dager -61.66% $ -0.006780 $ 0.028168 $ 0.010700

30 dager -54.52% $ -0.005995 $ 0.028168 $ 0.010700 24-timers ytelse De siste 24 timene har NAMI Protocol vist en prisbevegelse på $-0.000880 , noe som gjenspeiler en -7.41% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har NAMI Protocol handlet på en topp på $0.028168 og en bunn på $0.010700 . Det så en prisendring på -61.66% . Denne nylige trenden viser potensialet til NAMI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har NAMI Protocol opplevd en -54.52% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.005995 av dens verdi. Dette indikerer at NAMI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer NAMI Protocol (NAMI) prisforutsigelsesmodul? NAMI Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NAMI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for NAMI Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NAMI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til NAMI Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NAMI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NAMI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til NAMI Protocol.

Hvorfor er NAMI-prisforutsigelse viktig?

NAMI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NAMI nå? I følge dine forutsigelser vil NAMI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NAMI neste måned? I følge NAMI Protocol (NAMI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NAMI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NAMI koste i 2026? Prisen på 1 NAMI Protocol (NAMI) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NAMI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NAMI i 2027? NAMI Protocol (NAMI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NAMI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NAMI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil NAMI Protocol (NAMI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NAMI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil NAMI Protocol (NAMI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NAMI koste i 2030? Prisen på 1 NAMI Protocol (NAMI) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NAMI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NAMI i 2040? NAMI Protocol (NAMI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NAMI innen 2040. Registrer deg nå