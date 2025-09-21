Naked Jim ($JIM)-prisforutsigelse (USD)

Få Naked Jim prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye $JIM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Naked Jim % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Naked Jim-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Naked Jim ($JIM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Naked Jim potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001430 i 2025. Naked Jim ($JIM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Naked Jim potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001501 i 2026. Naked Jim ($JIM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på $JIM for 2027 $ 0.001576 med en 10.25% vekstrate. Naked Jim ($JIM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på $JIM for 2028 $ 0.001655 med en 15.76% vekstrate. Naked Jim ($JIM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på $JIM for 2029 $ 0.001738 med en 21.55% vekstrate. Naked Jim ($JIM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på $JIM for 2030 $ 0.001825 med en 27.63% vekstrate. Naked Jim ($JIM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Naked Jim potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002973. Naked Jim ($JIM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Naked Jim potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004843. År Pris Vekst 2025 $ 0.001430 0.00%

Gjeldende Naked Jim prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Opplagsforsyning 999.73M 999.73M 999.73M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste $JIM-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har $JIM en sirkulerende forsyning på 999.73M og total markedsverdi på $ 1.43M. Se $JIM livepris

Naked Jim Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Naked Jim direktepris, er gjeldende pris for Naked Jim 0.001430USD. Den sirkulerende forsyningen av Naked Jim($JIM) er 999.73M $JIM , som gir den en markedsverdi på $1,429,840 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.61% $ 0 $ 0.001430 $ 0.001387

7 dager -15.64% $ -0.000223 $ 0.001945 $ 0.001376

30 dager -26.37% $ -0.000377 $ 0.001945 $ 0.001376 24-timers ytelse De siste 24 timene har Naked Jim vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 2.61% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Naked Jim handlet på en topp på $0.001945 og en bunn på $0.001376 . Det så en prisendring på -15.64% . Denne nylige trenden viser potensialet til $JIM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Naked Jim opplevd en -26.37% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000377 av dens verdi. Dette indikerer at $JIM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Naked Jim ($JIM) prisforutsigelsesmodul? Naked Jim-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for $JIM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Naked Jim det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for $JIM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Naked Jim. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til $JIM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til $JIM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Naked Jim.

Hvorfor er $JIM-prisforutsigelse viktig?

$JIM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

