Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på My DeFi Pet % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon My DeFi Pet-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) My DeFi Pet (DPET) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan My DeFi Pet potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010590 i 2025. My DeFi Pet (DPET) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan My DeFi Pet potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011120 i 2026. My DeFi Pet (DPET) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DPET for 2027 $ 0.011676 med en 10.25% vekstrate. My DeFi Pet (DPET) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DPET for 2028 $ 0.012260 med en 15.76% vekstrate. My DeFi Pet (DPET) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DPET for 2029 $ 0.012873 med en 21.55% vekstrate. My DeFi Pet (DPET) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DPET for 2030 $ 0.013516 med en 27.63% vekstrate. My DeFi Pet (DPET) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på My DeFi Pet potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.022017. My DeFi Pet (DPET) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på My DeFi Pet potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.035863. År Pris Vekst 2025 $ 0.010590 0.00%

2026 $ 0.011120 5.00%

2027 $ 0.011676 10.25%

2028 $ 0.012260 15.76%

2029 $ 0.012873 21.55%

2030 $ 0.013516 27.63%

2031 $ 0.014192 34.01%

2032 $ 0.014902 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.015647 47.75%

2034 $ 0.016429 55.13%

2035 $ 0.017251 62.89%

2036 $ 0.018113 71.03%

2037 $ 0.019019 79.59%

2038 $ 0.019970 88.56%

2039 $ 0.020968 97.99%

2040 $ 0.022017 107.89% Vis mer Kortsiktig My DeFi Pet-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.010590 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.010592 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.010600 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.010634 0.41% My DeFi Pet (DPET) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DPET September 21, 2025(I dag) er $0.010590 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. My DeFi Pet (DPET) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DPET, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.010592 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. My DeFi Pet (DPET) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DPET, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.010600 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. My DeFi Pet (DPET) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DPET $0.010634 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende My DeFi Pet prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 532.06K$ 532.06K $ 532.06K Opplagsforsyning 50.23M 50.23M 50.23M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DPET-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DPET en sirkulerende forsyning på 50.23M og total markedsverdi på $ 532.06K. Se DPET livepris

My DeFi Pet Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for My DeFi Pet direktepris, er gjeldende pris for My DeFi Pet 0.010590USD. Den sirkulerende forsyningen av My DeFi Pet(DPET) er 50.23M DPET , som gir den en markedsverdi på $532,055 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -3.90% $ -0.000430 $ 0.011028 $ 0.010578

7 dager -22.43% $ -0.002376 $ 0.021351 $ 0.001200

30 dager -50.40% $ -0.005338 $ 0.021351 $ 0.001200 24-timers ytelse De siste 24 timene har My DeFi Pet vist en prisbevegelse på $-0.000430 , noe som gjenspeiler en -3.90% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har My DeFi Pet handlet på en topp på $0.021351 og en bunn på $0.001200 . Det så en prisendring på -22.43% . Denne nylige trenden viser potensialet til DPET for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har My DeFi Pet opplevd en -50.40% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.005338 av dens verdi. Dette indikerer at DPET kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer My DeFi Pet (DPET) prisforutsigelsesmodul? My DeFi Pet-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DPET basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for My DeFi Pet det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DPET, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til My DeFi Pet. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DPET. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DPET for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til My DeFi Pet.

Hvorfor er DPET-prisforutsigelse viktig?

DPET-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

