Mineral Vault I Security Token (MNRL)-prisforutsigelse (USD)

Få Mineral Vault I Security Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MNRL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Mineral Vault I Security Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Mineral Vault I Security Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Mineral Vault I Security Token (MNRL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Mineral Vault I Security Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.995104 i 2025. Mineral Vault I Security Token (MNRL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Mineral Vault I Security Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0448 i 2026. Mineral Vault I Security Token (MNRL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MNRL for 2027 $ 1.0971 med en 10.25% vekstrate. Mineral Vault I Security Token (MNRL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MNRL for 2028 $ 1.1519 med en 15.76% vekstrate. Mineral Vault I Security Token (MNRL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MNRL for 2029 $ 1.2095 med en 21.55% vekstrate. Mineral Vault I Security Token (MNRL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MNRL for 2030 $ 1.2700 med en 27.63% vekstrate. Mineral Vault I Security Token (MNRL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Mineral Vault I Security Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0687. Mineral Vault I Security Token (MNRL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Mineral Vault I Security Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3697. År Pris Vekst 2025 $ 0.995104 0.00%

2026 $ 1.0448 5.00%

2027 $ 1.0971 10.25%

2028 $ 1.1519 15.76%

2029 $ 1.2095 21.55%

2030 $ 1.2700 27.63%

2031 $ 1.3335 34.01%

2032 $ 1.4002 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4702 47.75%

2034 $ 1.5437 55.13%

2035 $ 1.6209 62.89%

2036 $ 1.7019 71.03%

2037 $ 1.7870 79.59%

2038 $ 1.8764 88.56%

2039 $ 1.9702 97.99%

2040 $ 2.0687 107.89% Vis mer Kortsiktig Mineral Vault I Security Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.995104 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.995240 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.996058 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.999193 0.41% Mineral Vault I Security Token (MNRL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MNRL September 21, 2025(I dag) er $0.995104 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MNRL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.995240 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Mineral Vault I Security Token (MNRL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MNRL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.996058 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Mineral Vault I Security Token (MNRL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MNRL $0.999193 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Mineral Vault I Security Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Opplagsforsyning 2.28M 2.28M 2.28M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MNRL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MNRL en sirkulerende forsyning på 2.28M og total markedsverdi på $ 2.27M. Se MNRL livepris

Mineral Vault I Security Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Mineral Vault I Security Token direktepris, er gjeldende pris for Mineral Vault I Security Token 0.995104USD. Den sirkulerende forsyningen av Mineral Vault I Security Token(MNRL) er 2.28M MNRL , som gir den en markedsverdi på $2,271,269 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.03% $ 0.000311 $ 0.996241 $ 0.994792

7 dager -0.07% $ -0.000784 $ 1.0006 $ 0.974444

30 dager -0.50% $ -0.005030 $ 1.0006 $ 0.974444 24-timers ytelse De siste 24 timene har Mineral Vault I Security Token vist en prisbevegelse på $0.000311 , noe som gjenspeiler en 0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Mineral Vault I Security Token handlet på en topp på $1.0006 og en bunn på $0.974444 . Det så en prisendring på -0.07% . Denne nylige trenden viser potensialet til MNRL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Mineral Vault I Security Token opplevd en -0.50% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.005030 av dens verdi. Dette indikerer at MNRL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Mineral Vault I Security Token (MNRL) prisforutsigelsesmodul? Mineral Vault I Security Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MNRL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Mineral Vault I Security Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MNRL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Mineral Vault I Security Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MNRL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MNRL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Mineral Vault I Security Token.

Hvorfor er MNRL-prisforutsigelse viktig?

MNRL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MNRL nå? I følge dine forutsigelser vil MNRL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MNRL neste måned? I følge Mineral Vault I Security Token (MNRL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MNRL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MNRL koste i 2026? Prisen på 1 Mineral Vault I Security Token (MNRL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MNRL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MNRL i 2027? Mineral Vault I Security Token (MNRL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MNRL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MNRL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Mineral Vault I Security Token (MNRL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MNRL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Mineral Vault I Security Token (MNRL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MNRL koste i 2030? Prisen på 1 Mineral Vault I Security Token (MNRL) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MNRL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MNRL i 2040? Mineral Vault I Security Token (MNRL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MNRL innen 2040.