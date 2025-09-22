Midas mBASIS (MBASIS)-prisforutsigelse (USD)

Få Midas mBASIS prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MBASIS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Midas mBASIS % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Midas mBASIS-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Midas mBASIS (MBASIS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Midas mBASIS potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.14 i 2025. Midas mBASIS (MBASIS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Midas mBASIS potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.1969 i 2026. Midas mBASIS (MBASIS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MBASIS for 2027 $ 1.2568 med en 10.25% vekstrate. Midas mBASIS (MBASIS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MBASIS for 2028 $ 1.3196 med en 15.76% vekstrate. Midas mBASIS (MBASIS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MBASIS for 2029 $ 1.3856 med en 21.55% vekstrate. Midas mBASIS (MBASIS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MBASIS for 2030 $ 1.4549 med en 27.63% vekstrate. Midas mBASIS (MBASIS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Midas mBASIS potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.3699. Midas mBASIS (MBASIS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Midas mBASIS potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.8604. År Pris Vekst 2025 $ 1.14 0.00%

2026 $ 1.1969 5.00%

2027 $ 1.2568 10.25%

2028 $ 1.3196 15.76%

2029 $ 1.3856 21.55%

2030 $ 1.4549 27.63%

2031 $ 1.5277 34.01%

2032 $ 1.6040 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.6842 47.75%

2034 $ 1.7685 55.13%

2035 $ 1.8569 62.89%

2036 $ 1.9497 71.03%

2037 $ 2.0472 79.59%

2038 $ 2.1496 88.56%

2039 $ 2.2571 97.99%

2040 $ 2.3699 107.89% Vis mer Kortsiktig Midas mBASIS-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 22, 2025(I dag) $ 1.14 0.00%

September 23, 2025(I morgen) $ 1.1401 0.01%

September 29, 2025(Denne uken) $ 1.1410 0.10%

October 22, 2025(30 dager) $ 1.1446 0.41% Midas mBASIS (MBASIS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MBASIS September 22, 2025(I dag) er $1.14 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Midas mBASIS (MBASIS) Prisforutsigelse i morgen For September 23, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MBASIS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.1401 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Midas mBASIS (MBASIS) Prisforutsigelse denne uken September 29, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MBASIS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.1410 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Midas mBASIS (MBASIS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MBASIS $1.1446 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Midas mBASIS prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 12.63M$ 12.63M $ 12.63M Opplagsforsyning 11.06M 11.06M 11.06M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MBASIS-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MBASIS en sirkulerende forsyning på 11.06M og total markedsverdi på $ 12.63M. Se MBASIS livepris

Midas mBASIS Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Midas mBASIS direktepris, er gjeldende pris for Midas mBASIS 1.14USD. Den sirkulerende forsyningen av Midas mBASIS(MBASIS) er 11.06M MBASIS , som gir den en markedsverdi på $12,628,443 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 1.14 $ 1.14

7 dager 0.20% $ 0.002252 $ 1.1416 $ 1.1253

30 dager 1.41% $ 0.016102 $ 1.1416 $ 1.1253 24-timers ytelse De siste 24 timene har Midas mBASIS vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Midas mBASIS handlet på en topp på $1.1416 og en bunn på $1.1253 . Det så en prisendring på 0.20% . Denne nylige trenden viser potensialet til MBASIS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Midas mBASIS opplevd en 1.41% endring, som gjenspeiler omtrent $0.016102 av dens verdi. Dette indikerer at MBASIS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Midas mBASIS (MBASIS) prisforutsigelsesmodul? Midas mBASIS-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MBASIS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Midas mBASIS det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MBASIS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Midas mBASIS. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MBASIS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MBASIS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Midas mBASIS.

Hvorfor er MBASIS-prisforutsigelse viktig?

MBASIS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MBASIS nå? I følge dine forutsigelser vil MBASIS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MBASIS neste måned? I følge Midas mBASIS (MBASIS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MBASIS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MBASIS koste i 2026? Prisen på 1 Midas mBASIS (MBASIS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MBASIS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MBASIS i 2027? Midas mBASIS (MBASIS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MBASIS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MBASIS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Midas mBASIS (MBASIS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MBASIS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Midas mBASIS (MBASIS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MBASIS koste i 2030? Prisen på 1 Midas mBASIS (MBASIS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MBASIS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MBASIS i 2040? Midas mBASIS (MBASIS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MBASIS innen 2040.