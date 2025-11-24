Metavault Trade (MVX)-prisforutsigelse (USD)

Få Metavault Trade prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MVX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp MVX

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Metavault Trade % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Metavault Trade-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Metavault Trade (MVX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Metavault Trade potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.035472 i 2025. Metavault Trade (MVX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Metavault Trade potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.037246 i 2026. Metavault Trade (MVX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MVX for 2027 $ 0.039108 med en 10.25% vekstrate. Metavault Trade (MVX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MVX for 2028 $ 0.041064 med en 15.76% vekstrate. Metavault Trade (MVX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MVX for 2029 $ 0.043117 med en 21.55% vekstrate. Metavault Trade (MVX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MVX for 2030 $ 0.045273 med en 27.63% vekstrate. Metavault Trade (MVX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Metavault Trade potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.073745. Metavault Trade (MVX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Metavault Trade potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.120123. År Pris Vekst 2025 $ 0.035472 0.00%

2026 $ 0.037246 5.00%

2027 $ 0.039108 10.25%

2028 $ 0.041064 15.76%

2029 $ 0.043117 21.55%

2030 $ 0.045273 27.63%

2031 $ 0.047536 34.01%

2032 $ 0.049913 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.052409 47.75%

2034 $ 0.055029 55.13%

2035 $ 0.057781 62.89%

2036 $ 0.060670 71.03%

2037 $ 0.063704 79.59%

2038 $ 0.066889 88.56%

2039 $ 0.070233 97.99%

2040 $ 0.073745 107.89% Vis mer Kortsiktig Metavault Trade-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.035472 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.035477 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.035506 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.035618 0.41% Metavault Trade (MVX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MVX November 24, 2025(I dag) er $0.035472 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Metavault Trade (MVX) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MVX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.035477 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Metavault Trade (MVX) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MVX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.035506 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Metavault Trade (MVX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MVX $0.035618 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Metavault Trade prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 89.13K$ 89.13K $ 89.13K Opplagsforsyning 2.51M 2.51M 2.51M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MVX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MVX en sirkulerende forsyning på 2.51M og total markedsverdi på $ 89.13K. Se MVX livepris

Metavault Trade Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Metavault Trade direktepris, er gjeldende pris for Metavault Trade 0.035472USD. Den sirkulerende forsyningen av Metavault Trade(MVX) er 2.51M MVX , som gir den en markedsverdi på $89,129 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.11% $ 0 $ 0.035734 $ 0.034759

7 dager -6.74% $ -0.002394 $ 0.045907 $ 0.033803

30 dager -22.60% $ -0.008019 $ 0.045907 $ 0.033803 24-timers ytelse De siste 24 timene har Metavault Trade vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.11% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Metavault Trade handlet på en topp på $0.045907 og en bunn på $0.033803 . Det så en prisendring på -6.74% . Denne nylige trenden viser potensialet til MVX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Metavault Trade opplevd en -22.60% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.008019 av dens verdi. Dette indikerer at MVX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Metavault Trade (MVX) prisforutsigelsesmodul? Metavault Trade-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MVX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Metavault Trade det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MVX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Metavault Trade. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MVX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MVX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Metavault Trade.

Hvorfor er MVX-prisforutsigelse viktig?

MVX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MVX nå? I følge dine forutsigelser vil MVX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MVX neste måned? I følge Metavault Trade (MVX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MVX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MVX koste i 2026? Prisen på 1 Metavault Trade (MVX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MVX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MVX i 2027? Metavault Trade (MVX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MVX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MVX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Metavault Trade (MVX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MVX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Metavault Trade (MVX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MVX koste i 2030? Prisen på 1 Metavault Trade (MVX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MVX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MVX i 2040? Metavault Trade (MVX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MVX innen 2040. Registrer deg nå