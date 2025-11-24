Meme Alliance (MMA)-prisforutsigelse (USD)

Få Meme Alliance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MMA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Meme Alliance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Meme Alliance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Meme Alliance (MMA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Meme Alliance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001835 i 2025. Meme Alliance (MMA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Meme Alliance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001926 i 2026. Meme Alliance (MMA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MMA for 2027 $ 0.002023 med en 10.25% vekstrate. Meme Alliance (MMA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MMA for 2028 $ 0.002124 med en 15.76% vekstrate. Meme Alliance (MMA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MMA for 2029 $ 0.002230 med en 21.55% vekstrate. Meme Alliance (MMA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MMA for 2030 $ 0.002342 med en 27.63% vekstrate. Meme Alliance (MMA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Meme Alliance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003815. Meme Alliance (MMA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Meme Alliance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006214. År Pris Vekst 2025 $ 0.001835 0.00%

Gjeldende Meme Alliance prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 156.44K$ 156.44K $ 156.44K Opplagsforsyning 85.44M 85.44M 85.44M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MMA-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MMA en sirkulerende forsyning på 85.44M og total markedsverdi på $ 156.44K. Se MMA livepris

Meme Alliance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Meme Alliance direktepris, er gjeldende pris for Meme Alliance 0.001835USD. Den sirkulerende forsyningen av Meme Alliance(MMA) er 85.44M MMA , som gir den en markedsverdi på $156,442 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.33% $ 0 $ 0.001869 $ 0.001793

7 dager 12.11% $ 0.000222 $ 0.002656 $ 0.001461

30 dager -32.89% $ -0.000603 $ 0.002656 $ 0.001461 24-timers ytelse De siste 24 timene har Meme Alliance vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 2.33% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Meme Alliance handlet på en topp på $0.002656 og en bunn på $0.001461 . Det så en prisendring på 12.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til MMA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Meme Alliance opplevd en -32.89% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000603 av dens verdi. Dette indikerer at MMA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Meme Alliance (MMA) prisforutsigelsesmodul? Meme Alliance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MMA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Meme Alliance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MMA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Meme Alliance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MMA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MMA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Meme Alliance.

Hvorfor er MMA-prisforutsigelse viktig?

MMA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

