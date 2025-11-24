Mastercard xStock (MAX)-prisforutsigelse (USD)

Få Mastercard xStock prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MAX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Mastercard xStock % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Mastercard xStock-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Mastercard xStock (MAX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Mastercard xStock potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 529.06 i 2025. Mastercard xStock (MAX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Mastercard xStock potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 555.5129 i 2026. Mastercard xStock (MAX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MAX for 2027 $ 583.2886 med en 10.25% vekstrate. Mastercard xStock (MAX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MAX for 2028 $ 612.4530 med en 15.76% vekstrate. Mastercard xStock (MAX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MAX for 2029 $ 643.0757 med en 21.55% vekstrate. Mastercard xStock (MAX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MAX for 2030 $ 675.2295 med en 27.63% vekstrate. Mastercard xStock (MAX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Mastercard xStock potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1,099.8777. Mastercard xStock (MAX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Mastercard xStock potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1,791.5849. År Pris Vekst 2025 $ 529.06 0.00%

2026 $ 555.5129 5.00%

2027 $ 583.2886 10.25%

2028 $ 612.4530 15.76%

2029 $ 643.0757 21.55%

2030 $ 675.2295 27.63%

2031 $ 708.9909 34.01%

2032 $ 744.4405 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 781.6625 47.75%

2034 $ 820.7457 55.13%

2035 $ 861.7829 62.89%

2036 $ 904.8721 71.03%

2037 $ 950.1157 79.59%

2038 $ 997.6215 88.56%

2039 $ 1,047.5026 97.99%

2040 $ 1,099.8777 107.89% Vis mer Kortsiktig Mastercard xStock-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 529.06 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 529.1324 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 529.5673 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 531.2342 0.41% Mastercard xStock (MAX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MAX November 24, 2025(I dag) er $529.06 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Mastercard xStock (MAX) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MAX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $529.1324 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Mastercard xStock (MAX) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MAX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $529.5673 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Mastercard xStock (MAX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MAX $531.2342 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Mastercard xStock prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 132.85K$ 132.85K $ 132.85K Opplagsforsyning 251.11 251.11 251.11 Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MAX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MAX en sirkulerende forsyning på 251.11 og total markedsverdi på $ 132.85K. Se MAX livepris

Mastercard xStock Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Mastercard xStock direktepris, er gjeldende pris for Mastercard xStock 529.06USD. Den sirkulerende forsyningen av Mastercard xStock(MAX) er 251.11 MAX , som gir den en markedsverdi på $132,853 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.55% $ -2.9697 $ 532.18 $ 527.49

7 dager -2.91% $ -15.4400 $ 575.9094 $ 524.7270

30 dager -8.13% $ -43.0488 $ 575.9094 $ 524.7270 24-timers ytelse De siste 24 timene har Mastercard xStock vist en prisbevegelse på $-2.9697 , noe som gjenspeiler en -0.55% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Mastercard xStock handlet på en topp på $575.9094 og en bunn på $524.7270 . Det så en prisendring på -2.91% . Denne nylige trenden viser potensialet til MAX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Mastercard xStock opplevd en -8.13% endring, som gjenspeiler omtrent $-43.0488 av dens verdi. Dette indikerer at MAX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Mastercard xStock (MAX) prisforutsigelsesmodul? Mastercard xStock-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MAX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Mastercard xStock det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MAX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Mastercard xStock. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MAX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MAX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Mastercard xStock.

Hvorfor er MAX-prisforutsigelse viktig?

MAX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

