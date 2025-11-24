Market Maker DAO (MMDAO)-prisforutsigelse (USD)

Få Market Maker DAO prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MMDAO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Market Maker DAO % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Market Maker DAO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Market Maker DAO (MMDAO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Market Maker DAO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002633 i 2025. Market Maker DAO (MMDAO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Market Maker DAO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002765 i 2026. Market Maker DAO (MMDAO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MMDAO for 2027 $ 0.002903 med en 10.25% vekstrate. Market Maker DAO (MMDAO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MMDAO for 2028 $ 0.003048 med en 15.76% vekstrate. Market Maker DAO (MMDAO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MMDAO for 2029 $ 0.003200 med en 21.55% vekstrate. Market Maker DAO (MMDAO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MMDAO for 2030 $ 0.003361 med en 27.63% vekstrate. Market Maker DAO (MMDAO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Market Maker DAO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005474. Market Maker DAO (MMDAO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Market Maker DAO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008917. År Pris Vekst 2025 $ 0.002633 0.00%

Gjeldende Market Maker DAO prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 263.87K$ 263.87K $ 263.87K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MMDAO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MMDAO en sirkulerende forsyning på 100.00M og total markedsverdi på $ 263.87K. Se MMDAO livepris

Market Maker DAO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Market Maker DAO direktepris, er gjeldende pris for Market Maker DAO 0.002633USD. Den sirkulerende forsyningen av Market Maker DAO(MMDAO) er 100.00M MMDAO , som gir den en markedsverdi på $263,866 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.57% $ 0 $ 0.002729 $ 0.002618

7 dager -15.20% $ -0.000400 $ 0.003194 $ 0.002539

30 dager -17.51% $ -0.000461 $ 0.003194 $ 0.002539 24-timers ytelse De siste 24 timene har Market Maker DAO vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.57% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Market Maker DAO handlet på en topp på $0.003194 og en bunn på $0.002539 . Det så en prisendring på -15.20% . Denne nylige trenden viser potensialet til MMDAO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Market Maker DAO opplevd en -17.51% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000461 av dens verdi. Dette indikerer at MMDAO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Market Maker DAO (MMDAO) prisforutsigelsesmodul? Market Maker DAO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MMDAO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Market Maker DAO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MMDAO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Market Maker DAO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MMDAO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MMDAO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Market Maker DAO.

Hvorfor er MMDAO-prisforutsigelse viktig?

MMDAO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MMDAO nå? I følge dine forutsigelser vil MMDAO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MMDAO neste måned? I følge Market Maker DAO (MMDAO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MMDAO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MMDAO koste i 2026? Prisen på 1 Market Maker DAO (MMDAO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MMDAO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MMDAO i 2027? Market Maker DAO (MMDAO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MMDAO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MMDAO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Market Maker DAO (MMDAO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MMDAO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Market Maker DAO (MMDAO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MMDAO koste i 2030? Prisen på 1 Market Maker DAO (MMDAO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MMDAO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MMDAO i 2040? Market Maker DAO (MMDAO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MMDAO innen 2040.