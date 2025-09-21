Market Dominance (MD)-prisforutsigelse (USD)

Få Market Dominance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Market Dominance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD)

År Pris Vekst 
2025 $ 0.005280 0.00%

2026 $ 0.005545 5.00%

2027 $ 0.005822 10.25%

2028 $ 0.006113 15.76%

2029 $ 0.006419 21.55%

2030 $ 0.006740 27.63%

2031 $ 0.007077 34.01%

2032 $ 0.007430 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.007802 47.75%

2034 $ 0.008192 55.13%

2035 $ 0.008602 62.89%

2036 $ 0.009032 71.03%

2037 $ 0.009483 79.59%

2038 $ 0.009958 88.56%

2039 $ 0.010455 97.99%

2040 $ 0.010978 107.89% Vis mer Kortsiktig Market Dominance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.005280 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.005281 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.005286 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.005302 0.41% Market Dominance (MD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MD September 21, 2025(I dag) er $0.005280 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Market Dominance (MD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.005281 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Market Dominance (MD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.005286 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Market Dominance (MD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MD $0.005302 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Market Dominance prisstatistikk 
Gjeldende pris ---- 
Prisendring (24 t) -- 
Markedsverdi $ 2.90M
Opplagsforsyning 550.53M
Volum (24 timer) ----

Den siste MD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MD en sirkulerende forsyning på 550.53M og total markedsverdi på $ 2.90M.

Market Dominance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Market Dominance direktepris, er gjeldende pris for Market Dominance 0.005280USD. Den sirkulerende forsyningen av Market Dominance(MD) er 550.53M MD , som gir den en markedsverdi på $2,903,651 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 7.99% $ 0.000390 $ 0.005300 $ 0.004867

7 dager -14.11% $ -0.000745 $ 0.006158 $ 0.004707

30 dager 10.20% $ 0.000538 $ 0.006158 $ 0.004707 24-timers ytelse De siste 24 timene har Market Dominance vist en prisbevegelse på $0.000390 , noe som gjenspeiler en 7.99% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Market Dominance handlet på en topp på $0.006158 og en bunn på $0.004707 . Det så en prisendring på -14.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til MD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Market Dominance opplevd en 10.20% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000538 av dens verdi. Dette indikerer at MD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Market Dominance (MD) prisforutsigelsesmodul? Market Dominance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Market Dominance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Market Dominance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Market Dominance.

Hvorfor er MD-prisforutsigelse viktig?

MD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

