Lyra Finance (LYRA)-prisforutsigelse (USD)

Få Lyra Finance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye LYRA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Lyra Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Lyra Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Lyra Finance (LYRA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Lyra Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000415 i 2025. Lyra Finance (LYRA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Lyra Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000436 i 2026. Lyra Finance (LYRA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LYRA for 2027 $ 0.000458 med en 10.25% vekstrate. Lyra Finance (LYRA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LYRA for 2028 $ 0.000481 med en 15.76% vekstrate. Lyra Finance (LYRA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LYRA for 2029 $ 0.000505 med en 21.55% vekstrate. Lyra Finance (LYRA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LYRA for 2030 $ 0.000530 med en 27.63% vekstrate. Lyra Finance (LYRA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Lyra Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000864. Lyra Finance (LYRA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Lyra Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001408. År Pris Vekst 2025 $ 0.000415 0.00%

2026 $ 0.000436 5.00%

2027 $ 0.000458 10.25%

2028 $ 0.000481 15.76%

2029 $ 0.000505 21.55%

2030 $ 0.000530 27.63%

2031 $ 0.000557 34.01%

2032 $ 0.000585 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000614 47.75%

2034 $ 0.000645 55.13%

2035 $ 0.000677 62.89%

2036 $ 0.000711 71.03%

2037 $ 0.000746 79.59%

2038 $ 0.000784 88.56%

2039 $ 0.000823 97.99%

2040 $ 0.000864 107.89% Vis mer Kortsiktig Lyra Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000415 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000415 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000416 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000417 0.41% Lyra Finance (LYRA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for LYRA September 21, 2025(I dag) er $0.000415 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Lyra Finance (LYRA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for LYRA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000415 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Lyra Finance (LYRA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for LYRA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000416 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Lyra Finance (LYRA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for LYRA $0.000417 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Lyra Finance prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 259.30K$ 259.30K $ 259.30K Opplagsforsyning 623.63M 623.63M 623.63M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste LYRA-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har LYRA en sirkulerende forsyning på 623.63M og total markedsverdi på $ 259.30K. Se LYRA livepris

Lyra Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Lyra Finance direktepris, er gjeldende pris for Lyra Finance 0.000415USD. Den sirkulerende forsyningen av Lyra Finance(LYRA) er 623.63M LYRA , som gir den en markedsverdi på $259,304 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.53% $ 0 $ 0.000417 $ 0.000413

7 dager -2.64% $ -0.000010 $ 0.000434 $ 0.000412

30 dager 0.42% $ 0.000001 $ 0.000434 $ 0.000412 24-timers ytelse De siste 24 timene har Lyra Finance vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.53% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Lyra Finance handlet på en topp på $0.000434 og en bunn på $0.000412 . Det så en prisendring på -2.64% . Denne nylige trenden viser potensialet til LYRA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Lyra Finance opplevd en 0.42% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000001 av dens verdi. Dette indikerer at LYRA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Lyra Finance (LYRA) prisforutsigelsesmodul? Lyra Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for LYRA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Lyra Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for LYRA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Lyra Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til LYRA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til LYRA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Lyra Finance.

Hvorfor er LYRA-prisforutsigelse viktig?

LYRA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

