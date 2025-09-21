Looped Hype (LHYPE)-prisforutsigelse (USD)

Få Looped Hype prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye LHYPE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Looped Hype % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Looped Hype-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Looped Hype (LHYPE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Looped Hype potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 54.15 i 2025. Looped Hype (LHYPE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Looped Hype potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 56.8575 i 2026. Looped Hype (LHYPE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LHYPE for 2027 $ 59.7003 med en 10.25% vekstrate. Looped Hype (LHYPE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LHYPE for 2028 $ 62.6853 med en 15.76% vekstrate. Looped Hype (LHYPE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LHYPE for 2029 $ 65.8196 med en 21.55% vekstrate. Looped Hype (LHYPE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LHYPE for 2030 $ 69.1106 med en 27.63% vekstrate. Looped Hype (LHYPE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Looped Hype potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 112.5739. Looped Hype (LHYPE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Looped Hype potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 183.3711. År Pris Vekst 2025 $ 54.15 0.00%

2026 $ 56.8575 5.00%

2027 $ 59.7003 10.25%

2028 $ 62.6853 15.76%

2029 $ 65.8196 21.55%

2030 $ 69.1106 27.63%

2031 $ 72.5661 34.01%

2032 $ 76.1944 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 80.0042 47.75%

2034 $ 84.0044 55.13%

2035 $ 88.2046 62.89%

2036 $ 92.6148 71.03%

2037 $ 97.2456 79.59%

2038 $ 102.1079 88.56%

2039 $ 107.2132 97.99%

2040 $ 112.5739 107.89% Vis mer Kortsiktig Looped Hype-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 54.15 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 54.1574 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 54.2019 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 54.3725 0.41% Looped Hype (LHYPE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for LHYPE September 21, 2025(I dag) er $54.15 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Looped Hype (LHYPE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for LHYPE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $54.1574 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Looped Hype (LHYPE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for LHYPE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $54.2019 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Looped Hype (LHYPE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for LHYPE $54.3725 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Looped Hype prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 52.79M$ 52.79M $ 52.79M Opplagsforsyning 973.94K 973.94K 973.94K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste LHYPE-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har LHYPE en sirkulerende forsyning på 973.94K og total markedsverdi på $ 52.79M. Se LHYPE livepris

Looped Hype Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Looped Hype direktepris, er gjeldende pris for Looped Hype 54.15USD. Den sirkulerende forsyningen av Looped Hype(LHYPE) er 973.94K LHYPE , som gir den en markedsverdi på $52,794,145 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -4.10% $ -2.3200 $ 56.8 $ 53.89

7 dager -0.60% $ -0.327721 $ 59.2278 $ 40.6607

30 dager 33.30% $ 18.0336 $ 59.2278 $ 40.6607 24-timers ytelse De siste 24 timene har Looped Hype vist en prisbevegelse på $-2.3200 , noe som gjenspeiler en -4.10% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Looped Hype handlet på en topp på $59.2278 og en bunn på $40.6607 . Det så en prisendring på -0.60% . Denne nylige trenden viser potensialet til LHYPE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Looped Hype opplevd en 33.30% endring, som gjenspeiler omtrent $18.0336 av dens verdi. Dette indikerer at LHYPE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Looped Hype (LHYPE) prisforutsigelsesmodul? Looped Hype-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for LHYPE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Looped Hype det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for LHYPE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Looped Hype. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til LHYPE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til LHYPE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Looped Hype.

Hvorfor er LHYPE-prisforutsigelse viktig?

LHYPE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

