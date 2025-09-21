Liquity BOLD (BOLD)-prisforutsigelse (USD)

Få Liquity BOLD prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye BOLD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Liquity BOLD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Liquity BOLD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Liquity BOLD (BOLD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Liquity BOLD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.998366 i 2025. Liquity BOLD (BOLD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Liquity BOLD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0482 i 2026. Liquity BOLD (BOLD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BOLD for 2027 $ 1.1006 med en 10.25% vekstrate. Liquity BOLD (BOLD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BOLD for 2028 $ 1.1557 med en 15.76% vekstrate. Liquity BOLD (BOLD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BOLD for 2029 $ 1.2135 med en 21.55% vekstrate. Liquity BOLD (BOLD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BOLD for 2030 $ 1.2741 med en 27.63% vekstrate. Liquity BOLD (BOLD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Liquity BOLD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0755. Liquity BOLD (BOLD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Liquity BOLD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3808. År Pris Vekst 2025 $ 0.998366 0.00%

2026 $ 1.0482 5.00%

2027 $ 1.1006 10.25%

2028 $ 1.1557 15.76%

2029 $ 1.2135 21.55%

2030 $ 1.2741 27.63%

2031 $ 1.3379 34.01%

2032 $ 1.4048 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4750 47.75%

2034 $ 1.5487 55.13%

2035 $ 1.6262 62.89%

2036 $ 1.7075 71.03%

2037 $ 1.7929 79.59%

2038 $ 1.8825 88.56%

2039 $ 1.9766 97.99%

2040 $ 2.0755 107.89% Vis mer Kortsiktig Liquity BOLD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.998366 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.998502 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.999323 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0024 0.41% Liquity BOLD (BOLD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for BOLD September 21, 2025(I dag) er $0.998366 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Liquity BOLD (BOLD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for BOLD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.998502 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Liquity BOLD (BOLD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for BOLD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.999323 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Liquity BOLD (BOLD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for BOLD $1.0024 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Liquity BOLD prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 44.41M$ 44.41M $ 44.41M Opplagsforsyning 44.47M 44.47M 44.47M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste BOLD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har BOLD en sirkulerende forsyning på 44.47M og total markedsverdi på $ 44.41M. Se BOLD livepris

Liquity BOLD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Liquity BOLD direktepris, er gjeldende pris for Liquity BOLD 0.998366USD. Den sirkulerende forsyningen av Liquity BOLD(BOLD) er 44.47M BOLD , som gir den en markedsverdi på $44,410,869 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000161 $ 1.001 $ 0.996812

7 dager -0.03% $ -0.000378 $ 1.0004 $ 0.996486

30 dager 0.02% $ 0.000246 $ 1.0004 $ 0.996486 24-timers ytelse De siste 24 timene har Liquity BOLD vist en prisbevegelse på $-0.000161 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Liquity BOLD handlet på en topp på $1.0004 og en bunn på $0.996486 . Det så en prisendring på -0.03% . Denne nylige trenden viser potensialet til BOLD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Liquity BOLD opplevd en 0.02% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000246 av dens verdi. Dette indikerer at BOLD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Liquity BOLD (BOLD) prisforutsigelsesmodul? Liquity BOLD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for BOLD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Liquity BOLD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for BOLD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Liquity BOLD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til BOLD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til BOLD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Liquity BOLD.

Hvorfor er BOLD-prisforutsigelse viktig?

BOLD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

