Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Liquid Mercury % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Liquid Mercury-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Liquid Mercury (MERC) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Liquid Mercury potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003464 i 2025. Liquid Mercury (MERC) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Liquid Mercury potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003637 i 2026. Liquid Mercury (MERC) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MERC for 2027 $ 0.003819 med en 10.25% vekstrate. Liquid Mercury (MERC) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MERC for 2028 $ 0.004010 med en 15.76% vekstrate. Liquid Mercury (MERC) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MERC for 2029 $ 0.004210 med en 21.55% vekstrate. Liquid Mercury (MERC) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MERC for 2030 $ 0.004421 med en 27.63% vekstrate. Liquid Mercury (MERC) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Liquid Mercury potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007202. Liquid Mercury (MERC) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Liquid Mercury potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011731. År Pris Vekst 2025 $ 0.003464 0.00%

2026 $ 0.003637 5.00%

2027 $ 0.003819 10.25%

2028 $ 0.004010 15.76%

2029 $ 0.004210 21.55%

2030 $ 0.004421 27.63%

2031 $ 0.004642 34.01%

2032 $ 0.004874 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005118 47.75%

2034 $ 0.005374 55.13%

2035 $ 0.005642 62.89%

2036 $ 0.005925 71.03%

2037 $ 0.006221 79.59%

2038 $ 0.006532 88.56%

2039 $ 0.006859 97.99%

2040 $ 0.007202 107.89% Vis mer Kortsiktig Liquid Mercury-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.003464 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.003464 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.003467 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.003478 0.41% Liquid Mercury (MERC) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MERC September 21, 2025(I dag) er $0.003464 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Liquid Mercury (MERC) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MERC, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003464 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Liquid Mercury (MERC) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MERC, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003467 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Liquid Mercury (MERC) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MERC $0.003478 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Liquid Mercury prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 7.42M$ 7.42M $ 7.42M Opplagsforsyning 2.14B 2.14B 2.14B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MERC-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MERC en sirkulerende forsyning på 2.14B og total markedsverdi på $ 7.42M. Se MERC livepris

Liquid Mercury Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Liquid Mercury direktepris, er gjeldende pris for Liquid Mercury 0.003464USD. Den sirkulerende forsyningen av Liquid Mercury(MERC) er 2.14B MERC , som gir den en markedsverdi på $7,420,634 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -3.51% $ -0.000126 $ 0.003614 $ 0.003464

7 dager 5.72% $ 0.000198 $ 0.006123 $ 0.003235

30 dager -43.42% $ -0.001504 $ 0.006123 $ 0.003235 24-timers ytelse De siste 24 timene har Liquid Mercury vist en prisbevegelse på $-0.000126 , noe som gjenspeiler en -3.51% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Liquid Mercury handlet på en topp på $0.006123 og en bunn på $0.003235 . Det så en prisendring på 5.72% . Denne nylige trenden viser potensialet til MERC for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Liquid Mercury opplevd en -43.42% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001504 av dens verdi. Dette indikerer at MERC kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Liquid Mercury (MERC) prisforutsigelsesmodul? Liquid Mercury-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MERC basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Liquid Mercury det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MERC, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Liquid Mercury. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MERC. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MERC for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Liquid Mercury.

Hvorfor er MERC-prisforutsigelse viktig?

MERC-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MERC nå? I følge dine forutsigelser vil MERC oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MERC neste måned? I følge Liquid Mercury (MERC)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MERC-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MERC koste i 2026? Prisen på 1 Liquid Mercury (MERC) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MERC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MERC i 2027? Liquid Mercury (MERC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MERC innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MERC i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Liquid Mercury (MERC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MERC i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Liquid Mercury (MERC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MERC koste i 2030? Prisen på 1 Liquid Mercury (MERC) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MERC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MERC i 2040? Liquid Mercury (MERC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MERC innen 2040. Registrer deg nå