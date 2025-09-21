Legacy Frax Dollar (FRAX)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Legacy Frax Dollar % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Legacy Frax Dollar-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Legacy Frax Dollar (FRAX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Legacy Frax Dollar potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.9979 i 2025. Legacy Frax Dollar (FRAX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Legacy Frax Dollar potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0477 i 2026. Legacy Frax Dollar (FRAX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FRAX for 2027 $ 1.1001 med en 10.25% vekstrate. Legacy Frax Dollar (FRAX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FRAX for 2028 $ 1.1551 med en 15.76% vekstrate. Legacy Frax Dollar (FRAX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FRAX for 2029 $ 1.2129 med en 21.55% vekstrate. Legacy Frax Dollar (FRAX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på FRAX for 2030 $ 1.2736 med en 27.63% vekstrate. Legacy Frax Dollar (FRAX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Legacy Frax Dollar potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0745. Legacy Frax Dollar (FRAX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Legacy Frax Dollar potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3792. År Pris Vekst 2025 $ 0.9979 0.00%

2026 $ 1.0477 5.00%

2027 $ 1.1001 10.25%

2028 $ 1.1551 15.76%

2029 $ 1.2129 21.55%

2030 $ 1.2736 27.63%

2031 $ 1.3372 34.01%

2032 $ 1.4041 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4743 47.75%

2034 $ 1.5480 55.13%

2035 $ 1.6254 62.89%

2036 $ 1.7067 71.03%

2037 $ 1.7920 79.59%

2038 $ 1.8816 88.56%

2039 $ 1.9757 97.99%

2040 $ 2.0745 107.89% Vis mer Kortsiktig Legacy Frax Dollar-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.9979 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.998036 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.998856 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0020 0.41% Legacy Frax Dollar (FRAX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for FRAX September 21, 2025(I dag) er $0.9979 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Legacy Frax Dollar (FRAX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for FRAX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.998036 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Legacy Frax Dollar (FRAX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for FRAX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.998856 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Legacy Frax Dollar (FRAX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for FRAX $1.0020 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Legacy Frax Dollar prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 296.12M
Opplagsforsyning 296.74M
Volum (24 timer) ----
Den siste FRAX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har FRAX en sirkulerende forsyning på 296.74M og total markedsverdi på $ 296.12M.

Legacy Frax Dollar Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Legacy Frax Dollar direktepris, er gjeldende pris for Legacy Frax Dollar 0.9979USD. Den sirkulerende forsyningen av Legacy Frax Dollar(FRAX) er 296.74M FRAX , som gir den en markedsverdi på $296,120,926 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ 0 $ 0.998798 $ 0.996669

7 dager -0.06% $ -0.000669 $ 0.999809 $ 0.996907

30 dager -0.04% $ -0.000475 $ 0.999809 $ 0.996907 24-timers ytelse De siste 24 timene har Legacy Frax Dollar vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Legacy Frax Dollar handlet på en topp på $0.999809 og en bunn på $0.996907 . Det så en prisendring på -0.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til FRAX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Legacy Frax Dollar opplevd en -0.04% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000475 av dens verdi. Dette indikerer at FRAX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Legacy Frax Dollar (FRAX) prisforutsigelsesmodul? Legacy Frax Dollar-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for FRAX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Legacy Frax Dollar det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for FRAX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Legacy Frax Dollar. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til FRAX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til FRAX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Legacy Frax Dollar.

Hvorfor er FRAX-prisforutsigelse viktig?

FRAX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

